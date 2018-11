Des centaines de milliers d’utilisateurs touchés par des malwares sur le Play Store

C’est une sorte d’accord de confiance (Darty a déjà copyrighté le Contrat de Confiance) qui est rompu. Jusque-là, on pensait être à l’abri sur le Play Store. Plus ou moins. Disons que l’idée était, n’installez pas d’applications en dehors du Play Store et vous aurez beaucoup moins de risques d’avoir un souci.

Les révélations de Lukas Stefanko, chercheur en sécurité chez Eset ont tendance à mettre à mal cette argumentation. En effet, il a identifié que des applications malveillantes sont distribuées sur le service d’application officiel d’Android. Selon son évaluation, il s’agit de 13 applications. Pas grand chose ? Oui sauf que l’on parle tout de même de plus de 560 000 installations. Dont certaines en trending.

Ces 13 applications étaient des simulateurs de courses automobiles. A chaque fois, le même modus operandi. Une fois installées, elles disparaissent pour organiser dans le même temps le téléchargement de nouvelles applications qui diffusent de la publicité sur votre smartphone.

Details: -13 apps -all together 560,000+ installs -after launch, hide itself icon -downloads additional APK and makes user install it (unavailable now) -2 apps are #Trending -no legitimate functionality -reported pic.twitter.com/1WDqrCPWFo

Don't install these apps from Google Play – it's malware.

Les dégâts étaient déjà importants à ce moment-là d’un point de vue de la confiance, mais le chercheur a continué plus avant son travail. Résultat ? 18 autres applications basées sur le même fonctionnement ont été identifiées. 9 destinées aux enfants avec du coloriage, 9 autres, clairement destinées aux adultes permettant d’obtenir des prêts bancaires. Dans ce dernier cas, le créateur a poussé le vice un peu plus loin. Pour augmenter les chances d’avoir un prêt, il fallait partager l’application sur Whatsapp et donner 5 étoiles sur le Play Store.

Found 9 fake "Loan" apps on Google Play with over 40,000 installs.

In apps you always gets loan however, if you want to speed up approval process you need to:

– share on WhatsApp

– give 5 star rating

The worst thing is when developer realizes he got 40K+ installs in 3 weeks. pic.twitter.com/yGgY9mg429

— Lukas Stefanko (@LukasStefanko) November 20, 2018