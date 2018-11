Des employés de Netflix créent une fonctionnalité pour contrôler l’appli avec les yeux

Deux fois par an, Netflix organise un Hack Day, un événement durant lequel les employés de l’entreprise font du hacking pour développer des fonctionnalités (parfois insolites) pour la plateforme de VOD.

Par exemple, l’année dernière, des employés de Netflix ont créé une télécommande avec un bouton unique pour le service, qui permet de contrôler celui-ci avec du code morse.

Cette année, l’un des projets qui se sont le plus distingués est Eye Nav. En substance, la fonctionnalité permet de naviguer sur l’application iOS de Netflix en utilisant les yeux et les expressions du visage.

Comment est-ce possible ? D’après les explications de The Verge, Ben Hands, John Fox, et Steve Henderson, les créateurs d’Eye Nav, ont utilisé la fonctionnalité ARKit d’iOS pour développer ce nouveau mode d’accessibilité.

Pour rappel, cette fonctionnalité du système d’exploitation d’Apple permet de créer des applications en réalité augmentée, et elle est également utilisée par le Face ID.

La navigation sur Netflix avec le visage

Avec Eye Nav, les employés de Netflix ont détourné ARKit de ses usages habituels pour créer un dispositif de pointage. En effet, l’utilisateur déplace un curseur avec le regard, et peut faire des actions avec les expressions du visage.

« Nous avons utilisé l’eye tracking pour déplacer le pointeur sur l’écran et mesuré le temps passé sur la même zone pour déclencher l’équivalent d’un tap », expliquent les développeurs. Ceux-ci espèrent que cette technologie puisse devenir un nouveau mode d’accessibilité sur mobile grâce à une API.

Pour le moment, on ne sait pas si Netflix pourrait intégrer la fonctionnalité Eye Nav sur son application iOS. Mais en tout cas, celle-ci pourrait être d’une grande utilité pour les utilisateurs du SVOD qui ont un handicap physique. Et bien entendu, la démonstration pourrait également inspirer d’autres développeurs.