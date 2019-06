Des photos présumées dévoilent le design du Galaxy Note 10+

Bien que le Galaxy Fold, premier smartphone pliable de Samsung, ait été un fiasco, la prochaine génération de smartphones Galaxy Note est toujours très attendue. D’ailleurs, en attendant l’officialisation des Galaxy Note 10 par le constructeur, de nombreuses rumeurs concernant les différentes versions circulent déjà sur la toile.

Et aujourd’hui, nous avons même des photos présumées du Galaxy Note 10+, ce qui nous permet d’avoir une idée plus claire de ce à quoi l’une des prochaines phablettes XXL de Samsung pourrait ressembler.

Ces images ont été publiées par le compte Twitter « TechTalkTV » puis relayées par le site 9to5Google.

Here is the first look at the Samsung Galaxy Note 10+ It'll be called the Galaxy Note 10+ and not the Note 10 Pro as previous rumors have suggested. https://t.co/YBqM4qZ6i3 pic.twitter.com/WwEClducEk

— TechTalkTV (@Mr_TechTalkTV) June 28, 2019