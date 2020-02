Des utilisateurs PayPal se plaignent de paiements non autorisés

Depuis quelques jours, des utilisateurs de PayPal signalent l’apparition de transactions financières qu’ils n’ont pas approuvées eux-mêmes. La seule indication apparente met en évidence le fait que ces paiements proviennent de Google Pay.

Les utilisateurs ayant évoqué le problème seraient principalement allemands, mais les paiements laissent à supposer que le pirate sont américains, car beaucoup ont eu lieu dans des magasins américains comme Target.

PayPal a ouvert une enquête afin de déterminer la manière dont les hackers ont pu se servir de l’intégration du service de paiement à Google Pay. Toutefois, il est encore difficile de déterminer le nombre de victimes. Le montant des escroqueries s’élèverait à des dizaines de milliers d’euros, là où certaines victimes évoquent des transactions dépassant les 1 000 euros.

Sur Twitter, un chercheur en sécurité allemand a fait savoir que son collègue et lui-même avaient rapporté à PayPal une vulnérabilité assez similaire l’an dernier. À l’époque, le service avait vraisemblablement répondu qu’il ne s’agissait pas d’un problème. Markus Fenske pense qu’il s’agit de la même faille.

I think we can disclose it by now.

Issue: PayPal allows contactless payments via Google Pay. If you have set it up, you can read the card details of a virtual credit card from the mobile, if the mobiles device is enabled. No auth.

— iblue (@iblueconnection) February 24, 2020