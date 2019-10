Attention à cette arnaque PayPal qui vous réclame de l’argent par email

En quelques jours à peine, des cybercriminels ont été en mesure d’arnaquer environ 700 000 personnes en se faisant passer pour le service PayPal. Comme l’indique la société en cybersécurité informatique Vade Secure, l’arnaque en question a été diffusée dans plusieurs pays européens tels que la France, l’Espagne et le Portugal.

Une arnaque PayPal bien ficelée et un montant de 45 euros par victime

Dans les faits, les utilisateurs de PayPal ont reçu un email leur indiquant qu’ils devaient régler des impayés dans les plus brefs délais, faute de quoi ils pourraient être poursuivis en justice. Comme dans chaque email de phishing, le ton se veut assez menaçant pour que la victime paye le plus vite possible sans se poser de question. Dans cas, l’email en question mentionne donc un « dernier avis avant action judiciaire » et la possibilité de « mandater son collaborateur huissier de justice afin d’obtenir une condamnation judiciaire ». De la même façon, les arnaqueurs se faisant passer pour PayPal mentionnent une « mise en demeure (Article 1153 alinéa 2 du Code Civil) du 04/06/2009 », autre élément visant à rendre l’email plus crédible.

La somme demandée est de 45 euros, un montant relativement faible qui peut expliquer pourquoi autant de personnes ont finalement effectué le règlement sans déceler l’arnaque.

Si beaucoup d’emails de phishing comportent habituellement des fautes d’orthographe et de grammaire, ce n’était pas le cas de celui-ci. De la même façon, les cybercriminels ont veillé à faire apparaître le logo officiel de PayPal et à les renvoyer vers une page web pour effectuer le règlement.

Au total, les arnaqueurs qui se sont fait passer pour PayPal auraient donc piégé environ 700 000 personnes. Néanmoins, ceux-ci ont aussi laissé aux victimes la possibilité de régler directement via leur compte PayPal après avoir suivi le lien de paiement, ce qui a permis l’installation de virus sur les appareils avec lesquels les utilisateurs ont effectué le versement.

Pour rappel, il existe plusieurs moyens de se protéger de tentatives de phishing comme cette arnaque PayPal. N’oubliez pas de regarder l’orthographe et le logo utilisés, ne cliquez pas sur les liens et ne jamais répondre ou transférer ces emails. En cas de doute, joignez l’entreprise via ses contacts officiels plutôt que par les numéros ou adresses présents dans l’email.