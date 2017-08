Destiny 2 : le plein de packs PS4 et une manette Dual Shock 4 collector

Pour célébrer la sortie de Destiny 2, Sony va proposer plusieurs packs PS4 dédiés, ainsi qu’une Dual Shock 4 collector.

Le plein de Destiny 2 chez Sony à la rentrée

Il y a quelques semaines, on apprenait que Sony allait proposer en boutiques le 6 septembre prochain un bundle PS4 Pro Glacier White, avec le jeu Destiny 2 ! Pour le géant nippon, il s’agit évidemment de marquer le coup, le jeu signé Bungie/Activision étant l’un des plus attendus de cette fin d’année pour de nombreux joueurs. Rappelons que cela constituera la première déclinaison de la PS4 Pro, dans un coloris autre que Jet Black.

Mais Sony ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, et on apprend aujourd’hui que ce même Destiny 2 aura droit à deux autres bundles. Chaque bundle contiendra le jeu en version physique, ainsi que le pass d’extension et du contenu exclusif (temporairement) à la PS4. Outre le pack précédent, on pourra donc aussi s’offrir un pack réunissant la PS4 Pro Jet Black et le jeu, mais aussi un bundle qui contiendra le jeu, la PS4 en version Slim 1 To, ainsi que deux manettes de jeu.

A noter qu’il existera également un bundle contenant le jeu, la PS4 Slim 1 To et une seule manette, et un autre pack avec une console de 500 Go.

Enfin, pour les collectionneurs, Sony proposera également une manette Dual Shock 4 collector, à l’effigie bien sûr de Destiny 2. Une manette blanche, qui sera frappée du logo de Destiny 2 sur le pavé tactile, avec en prime les différentes insignes des personnages. Une manette en édition limitée, qui sera disponible elle aussi le 6 septembre prochain. Bref, de quoi ravir le fan de Destiny 2, tout en le dépouillant de quelques centaines d’euros au passage.