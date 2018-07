Deux nouvelles Xbox au programme pour 2020

C’est une véritable bombe qui a été lâchée dimanche soir par le site américain spécialisé Thurrott. Cela permet de confirmer une rumeur qui se faisait de plus en plus présente ces dernières semaines. Microsoft ne prépare pas une mais deux consoles totalement différentes pour l’horizon 2020. Derrière le nom de code « Scarlett » qui revient avec insistance se trouverait ainsi toute une famille de produits.

Une console dédiée au cloud gaming

On ne va pas se mentir, la plus intrigante des deux est aussi la plus inconnue, on parle en effet d’une machine entièrement dédiée au cloud gaming. Dans l’idée, cette dernière serait beaucoup plus abordable à l’achat mais aussi moins puissante. En effet, si tout se passe dans le cloud, il n’y a pas besoin d’autant d’espace de stockage. Les seules obligations à gérer pour la console seraient les manettes, l’affichage ou encore la gestion des collisions qui font partie des éléments incontournables.

Pour l’instant, on manque encore bien sûr d’informations tarifaires sur cette nouvelle console, mais elle serait à situer dans une gamme largement inférieure à ce que l’on trouve en général au moment du lancement d’une nouvelle console.

Pour la faire fonctionner de façon efficace, Microsoft miserait sur deux axes principaux. Tout d’abord, ses Datacenter que l’on peut trouver un peu partout autour de la planète, mais surtout son service Microsoft Azure qui propose des services dans le cloud jusque-là réservés aux professionnels. Un abonnement déjà surnommé « Scarlett Cloud » permettrait d’accéder à tout un catalogue de jeux sans avoir à les télécharger.

La seconde console s’annonce quant à elle beaucoup plus classique. Au programme, beaucoup de puissance, un lecteur de disque et des jeux en 4K/HDR. Une bonne option pour ceux qui ne veulent pas avoir à payer un abonnement « à vie », mais beaucoup plus cher à l’achat bien sûr.

Cette information semble donc s’aligner avec les propos de Phil Spencer lors de l’E3, qui parlait d’un avenir des consoles vers le Cloud Gaming, le streaming et des consoles qui tendront progressivement à se dématérialiser.