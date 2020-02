Dimanche, le Super Bowl sera diffusé en (fausse) résolution 4K

Le Super Bowl 2020 sera à suivre en direct dimanche à Miami. Pour sa 54ème édition, les équipes de Fox Sport ont souhaité que la résolution vidéo soit disponible en 4K, comme plusieurs matchs de la NFL (National Football League) l’ont été en 2019. L’enjeu sera de taille, alors que plus de 100 millions de personnes s’étaient assises devant leur écran l’année dernière.

Le Super Bowl 2020 en 4K, mais …

À Miami, les 49ers de San Francisco feront face aux Chiefs de Kansas City, dans une rencontre inédite. Ces deux équipes ne se sont effectivement jamais rencontrées dans une finale de NFL, et cela devrait attirer un large public.

Mais comme chaque année, les billets pour assister au match voient leur prix décoller. Fox Sport, qui diffusera l’événement, a pensé à améliorer la qualité vidéo en proposant pour la première fois le match en qualité 4K HDR.

Un test gigantesque, qui ne concernera pas que le match en lui-même : le concert de Shakira et Jennifer Lopez, qui se déroulera pendant la mi-temps, sera lui aussi diffusé avec cette taille d’image, tout comme les minutes avant et après le match.

Néanmoins, le défi ne sera pas entièrement réussi cette année. Bien qu’il s’agisse d’une diffusion 4K, les images capturées pendant le match seront au départ enregistrées 1080p. Pour pouvoir être disponibles en 4K, celles-ci seront mises à l’échelle. Un choix qui s’explique par le nombre de caméras sur le terrain.

Un défi technologique

Le choix de Fox Sport n’est pas surprenant. Le défi technologique aurait été difficile à garantir, alors que plus de 100 caméras seront recensées dans le Hard Rock Stadium, aux quelque 11 Super Bowl accueillis.

Le problème de la résolution 4K est qu’elle demande de doubler la quantité des données enregistrées et diffusées. « Quand nous filmons un match de football avec 100 caméras, il n’y a aucun moyen possible de le faire en 4K », indiquait Michael Drazin, un consultant en ingénierie de diffusion travaillant pour Fox à nos confrères de Digital Trend.

Toutes les caméras ne seront pas non plus en 1080p. Certaines filmeront même en 4K : il s’agira des caméras utilisées pour les gros plans et ralentis. Elles permettront aux équipes de diffusion de ne pas zoomer trop en profondeur pour recadrer l’image, et donc perdre en qualité.