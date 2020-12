Discord déploie le partage d’écran sur mobile

La nouveauté devrait ravir les utilisateurs de Discord sur mobile. Depuis hier, l’application permet en effet de partager son écran avec ses interlocuteurs. Cette fonctionnalité était accessible depuis un moment déjà sur PC et c’est donc désormais le cas pour les utilisateurs de smartphones sous Android et iOS.

L’utilisation de Discord n’est plus totalement centrée sur les jeux vidéo

Pour cela, rien de compliqué, une fois l’application à jour, il suffit de participer à une discussion vocale. Un bouton destiné au partage d’écran sera alors accessible. Vous devrez ensuite confirmer votre intention de partager votre écran et le tour est joué. On note que cette fonctionnalité n’est pas encore accessible aux utilisateurs de Discord sur tablette mais cela devrait prochainement être le cas.

L’arrivée du partage d’écran s’inscrit dans une année riche en changements sur Discord. La plateforme reste bien tournée vers les jeux vidéo mais on a pu voir de nouvelles façons de se servir le logiciel. Ainsi, certains professeurs l’ont utilisé pour leurs cours et des usages professionnels sont également apparus.

En cette période de pandémie, il n’est également pas rare que des groupes d’amis et des familles utilisent Discord pour communiquer et échanger sur des sujets qui n’ont rien à voir avec les jeux vidéo. Certains partagent des programmes ou des vidéos et nul doute qu’ils devraient apprécier cette extension du partage d’écran.

D’une manière plus générale, les services de messageries s’adaptent à cette augmentation considérable de la demande en visioconférence. Pour ne citer qu’un seul exemple, nous vous parlions cette semaine de l’arrivée des appels vidéo de groupe chiffrés sur Signal. Cette nouveauté n’est pour l’heure accessible que pour cinq participants maximum. Signal a toutefois précisé s’efforcer d’augmenter ce nombre à l’avenir.