Signal lance les appels vidéo de groupe chiffrés

C’est l’une des applications les plus réputées en matière de respect de la vie privée et et Signal ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le service de messagerie mobile vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle fonctionnalité qui permet de passer des appels vidéos de groupe chiffrés. Pour l’heure, elle n’est disponible que pour pour cinq participants maximum et il faut avoir installé la dernière mise à jour pour pouvoir l’utiliser.

Dans un communiqué, Signal précise :

Lorsque vous démarrez ou rejoignez un appel de groupe, Signal affiche les participants sous forme de grille. Vous pouvez également faire glisser votre doigt vers le haut pour basculer vers une vue qui concentre automatiquement l’écran sur l’orateur, et elle se mettra à jour en temps réel en fonction de la personne qui prend la parole.

Signal innove pour protéger la vie privée de ses utilisateurs

On retient surtout de cette nouveauté l’arrivée du chiffrement. C’est un vrai besoin pour de nombreux utilisateurs avec notamment l’explosion du télétravail. Ainsi, il sera possible de se réunir de manière sécurisée sans prendre le risque de voir sa conversation interceptée. La limitation à 5 personnes peut toutefois être un frein pour une utilisation professionnelle de cette fonctionnalité. Signal précise toutefois s’efforcer d’augmenter le nombre de participants dans les appels de groupe.

Cette année, l’application a déjà apporté de nouvelles fonctionnalités pour ses utilisateurs. Nous vous parlions par exemple en juin dernier de son outil Blur (flou en Français). Il permet de flouter automatiquement les visages des personnes présentes sur une photo. Il s’agit là d’une innovation bienvenue en matière de protection de la vie privée. Cela concerne notamment les citoyens qui ont font le choix de se rendre dans les nombreuses manifestations intervenues cette année aux États-Unis, en France et dans le reste du monde. D’ailleurs le CEO de la fondation précisait alors : « Chez Signal, nous soutenons les personnes qui sont descendues dans la rue pour faire entendre leur voix ».