Discord obtient un financement de 100 millions de dollars, et ambitionne de se détacher du gaming

Si vous êtes adepte du jeu en ligne, ou si vous aimez regarder des lives Twitch, vous avez obligatoirement entendu parler de Discord. Ce logiciel VoIP conçu initialement pour la communauté gamer a énormément évolué au cours de ces dernières années. Aujourd’hui, l’entreprise explique être bien plus qu’un simple service destiné aux joueurs, Discord est devenu un moyen de communiquer au quotidien. Son interface intuitive et fluide permet d’échanger en toute simplicité avec ses amis, sa famille et même ses collègues.

Dans un article de blog rédigé par le CEO Jason Citron (rien à voir avec nous), et Stanislav Vishnevskiy le CTO, on peut lire : « Au fil du temps, beaucoup d’entre vous ont réalisé, et se sont exprimés, que vous vouliez simplement un endroit conçu pour traîner et parler dans le confort de vos propres communautés et de vos amis. Vous vouliez un endroit où vous pourriez avoir de véritables conversations et passer du temps de qualité avec les gens, que ce soit pour rattraper le temps perdu, apprendre quelque chose ou partager des idées ».

Si Discord n’oublie pas le gaming et tout ce que la plateforme doit aux joueurs, le nouveau site web de l’entreprise arbore un slogan plus général : “Your place to talk.” Lorsque l’on visite le site, le jeu vidéo n’apparaît plus en premier lieu, Discord se présente désormais comme le lieu idéal pour échanger avec une classe à distance, les communautés artistiques ou simplement les groupes d’amis. Par ailleurs, Discord a obtenu un nouveau financement de 100 millions de dollars ce qui devrait permettre à l’entreprise de développer davantage de nouveaux outils qui devraient encore plus d’utilisateurs sans être gamer.

Comme ce fut le cas pour Slack, Zoom, et bien d’autres services de ce type, Discord a littéralement décollé pendant le confinement et compte désormais 100 millions d’utilisateurs actifs par mois. Afin de pouvoir accueillir encore plus d’utilisateurs, Discord a fait de gros efforts concernant la bienveillance de sa plateforme en annonçant de nombreuses initiatives pour lutter contre les discours de haine sur sa plateforme. Bonne route Discord !