Avec le confinement, Slack bat des records de fréquentation

12,5 millions d’utilisateurs connectés simultanément sur Slack. La plateforme vient de battre ses précédents records qui dataient des deux dernières semaines avec respectivement 10 et 10,5 millions de personnes connectées en simultané. C’est une évolution impressionnante car l’entreprise avait annoncé qu’elle comptait 12 millions d’utilisateurs actifs par jour en octobre dernier. Le boom du télétravail se confirme donc bel et bien. Dans de nombreux pays, les autorités ont en effet demandé aux salariés qui le peuvent de travailler depuis chez eux et c’est notamment le cas en France.

44 millions d’utilisateurs quotidiens chez Microsoft Teams

La messagerie professionnelle représente donc un refuge pour les salariés qui peuvent ainsi communiquer à distance dans un environnement agréable. Elle vient justement de lancer une importante mise à jour et propose désormais une meilleure personnalisation de l’apparence des chaînes, des conversations instantanées et des notifications. De quoi rendre l’ensemble un peu plus fonctionnel en ce moment très particulier.

Slack travaille depuis quelque temps avec des grandes organisations pour tenter d’augmenter sa clientèle. Nous vous parlions notamment de ce partenariat d’envergure noué avec l’entreprise IBM. Les 350 000 employés de la société utilisent désormais la messagerie pour leurs communications internes au quotidien. C’est une belle opération pour Slack et c’est très symbolique de voir le géant de la Tech recourir à ses services.

La compagnie doit aussi faire face à la concurrence de Microsoft Teams qui a également vu son audience s’envoler suite à l’épidémie de coronavirus. La plateforme a enregistré une augmentation de 12 millions d’utilisateurs en seulement une semaine. Au total, le service compte désormais 44 millions d’utilisateurs quotidien contre seulement 20 millions en novembre dernier.

Microsoft Teams a par ailleurs annoncé une nouvelle fonctionnalité bien pratique en ces temps de télétravail en famille. Un outil de suppression des bruits de fond a ainsi été développé. Il faudra néanmoins faire preuve d’un peu de patience car cette innovation ne sera accessible qu’en cours d’année.