Disney semble bien décidé à continuer de rentabiliser son investissement Star Wars. L’entreprise vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle trilogie confiée à Rian Johnston, qui est aux commandes de l’épisode 8.

Une suite en plus des spin-offs

Le 19 octobre 1977, Star Wars épisode IV sortait officiellement en France. Qui aurait pu imaginer à l’époque que l’on parlerait encore de la saga 40 ans plus tard ? Après trois trilogies, et un 9e épisode prévu en 2019, une quatrième vient d’être désormais annoncée par Disney.

C’est Rian Johnson, le réalisateur du huitième épisode (The Last Jedi), qui sortira le mois prochain qui devrait être aux commandes de cette nouvelle trilogie selon les informations du site américain Deadline. Des sites qui feront partie de l’histoire complète et ne seront pas des spin-offs comme peuvent l’être les projets sur Obi-Wan Kenobi ou Han Solo. L’idée semble bien être de faire durer le plus possible l’univers de Star Wars. . Selon LucasFilm, Rian Johnson «introduira de nouveaux personnages venus d’un coin de la galaxie que la mythologie Star Wars n’a jamais exploré auparavant».

La poule aux œufs d’or Star Wars

Vouloir en profiter aussi longtemps est une décision très logique de la part de Disney. L’univers Star Wars fait sans aucun doute des plus rentables de l’histoire, on peine même à imaginer ce qui pourrait représenter une véritable concurrence. Bob Iger, le patron de Disney explique « Nous avons de grandes ambitions pour Star Wars ».

Au-delà de cette nouvelle trilogie, d’autres projets sont déjà en cours. Une série est ainsi prévue sur la plateforme de streaming de Disney pour la fin d’année 2019. A moyen terme, de nombreuses autres séries et films devraient être réalisés par les studios. On peut aussi parler des nombreux jeux et produits dérivés qui devraient voir le jour dans les prochaines années. C’est désormais toute la force de frappe de l’empire Disney qui se range en ordre de bataille pour Star Wars.