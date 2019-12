Disney+ annonce une saison 2 à Star Wars The Mandalorian avec déjà une date de diffusion !

C’est sans conteste l’un des grands événements de l’année. La série The Mandalorian qui se déroule dans l’univers Star Wars (après les événements de Star Wars VI : Le Retour du Jedi) est un énorme succès sur la nouvelle plateforme de streaming Disney+.

Hier soir, c’était la diffusion du huitième et dernier épisode de la saison 01. Et Disney n’aura pas attendu très longtemps pour nous confirmer l’existence d’une saison 2.

Baby Yoda reviendra

Peut-être encore plus que la série en elle-même, Baby Yoda (qui n’est donc pas Yoda puisque The Mandalorian se déroule cinq ans après Star Wars VI et donc la mort de Yoda), reste le grand phénomène de la pop culture en 2019. Et bien, il sera lui aussi de retour dans la saison 2 dès l’automne prochain !

C’est par l’intermédiaire du producteur et réalisateur de la série Jon Favreau que nous apprenons la nouvelle sur Twitter avec un tweet simple, mais efficace !

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) December 27, 2019

La deuxième saison de The Mandalorian arrive pour l’automne 2020

Si tout vas bien, la série The Mandalorian débarquera le 31 mars 2020 en France lors de la sortie de Disney+ en France. Nous ne savons toujours pas si la saison 2 arrivera partout dans le monde à la même date, ou si elle disposera d’une sortie en avant-première aux États-Unis.

Obi-Wan, Dark Maul et compagnie !

Alors que Star Wars IX : L’Ascension de Skywalker vient clôturer la saga Skywalker qui a débutée en 1977 avec « Un Nouvel Espoir ». Les fans auront encore de quoi voyager dans cette galaxie lointaine, très lointaine pendant encore quelque temps ! En plus de The Mandalorian, une nouvelle trilogie devrait arriver pour 2022, 2024 et 2026.

Mais ce n’est pas tout, une série sur le fameux Jedi Obi-Wan Kenobi est en préparation sur Disney+ avec normalement le retour d’Evan McGregor dans son rôle. La série devrait se dérouler entre les épisodes III et IV de la saga Skywalker et le tournage devrait débuter en juin 2020.

En plus de cela, les siths devraient aussi être mis en avant. Une série sur le fameux Dark Maul serait-elle aussi en préparation du côté de Disney+ pour nous dévoiler les origines du personnage et comment il est devenu le sith que l’on connaît aujourd’hui. Selon We Got This Covered, la série se déroulerait peu après les événements du spin-of « Solo A Star Wars Story » et de nombreux flashbacks permettraient de découvrir les origines de Dark Maul.