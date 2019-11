C’est officiel, Disney+ arrive en France le 31 mars 2020 !

Disney+ en France le 31 mars 2020 !

Si Disney+ sera disponible dans quelques jours à peine aux Etats-Unis (entre autres), il faudra patienter quelques mois supplémentaires pour pouvoir profiter de la plateforme en France. En effet, le groupe Disney s’est fendu sur Twitter d’un tweet très succinct, officialisant la disponibilité du service en France à partir du 31 mars 2020.

Rappelons que le prix de l’abonnement sera ici fixé à 6,99 euros/mois, avec une seule et unique formule disponible. Le catalogue sera composé de nombreux contenus issus de chez Disney évidemment, mais aussi de chez Pixar, Star Wars (avec notamment la nouvelle série The Mandalorian), Marvel ou encore National Geographic.

Outre la France, Disney+ sera également disponible, dès le 31 mars 2020, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie ou encore en Espagne. Rappelons que les Pays-Bas seront quant à eux servis dès le 12 novembre, en même temps que les Etats-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l’Australie. Le service Disney+ sera accessible sur nos Smart TV connectées, mais aussi sur les smartphones et tablettes. On imagine que le service trouvera également sa place sur nos box et consoles de jeux vidéo.

La bataille du streaming en approche

Rappelons qu’il y a quelques jours, il se murmurait que Canal+ était en négociation avec Disney pour proposer l’offre Disney+ sur sa plateforme. A noter que chez Disney, contrairement à Netflix, les contenus proposés seront disponibles de manière permanente.

Evidemment, l’entreprise américaine n’a pas autant de difficultés à gérer les droits de diffusion, puisqu’il y aura uniquement du contenu made in Disney (dans un premier temps en tout cas) sur Disney+. Reste à savoir maintenant si Disney+ parviendra rapidement à s’imposer sur le marché, avec d’un côté un ogre déjà en place (Netflix), mais aussi un nouveau challenger qui arrivera au début de l’année 2020, à savoir HBO Max (lequel proposera notamment l’intégrale de la série Friends en exclusivité), dont on a récemment pu découvrir l’interface et quelques fonctionnalités.