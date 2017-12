Jusque-là inimaginable au vu des succès de la saga Star Wars, le risque d’un bide pour le spin-off sur Han Solo serait désormais sérieusement envisagé du côté des studios Disney. De quoi remettre en question l’avenir de la franchise ?

C’est un terrible aveu. Selon le site ScreenGeek, du côté de Disney, on se prépare déjà à l’accident industriel pour le film sur Han Solo prévu pour l’an prochain. Comment en est-on arrivés là ?

Erreur de casting et script raté pour Han Solo ?

A cinq mois de la sortie du film sur Han Solo, l’optimisme n’est pas vraiment de mise du côté de Disney. Selon des sources qui se sont confiées au site ScreenGeek, on se prépare même à l’accident industriel. Après l’accueil pour le moins mitigé du dernier épisode et les faiblesses connues du film, difficile il est vrai de penser autrement.

En effet, le film sur Han Solo souffre de plusieurs problèmes critiques, le premier d’entre eux étant… l’acteur ! La marche pour succéder à Harrison Ford était sans doute trop haute pour Alden Ehrenreich. « Il ne sait pas jouer. Ils ont du faire appel à un coach pour tous ses dialogues » explique ainsi la source. Deux réalisateurs sont aussi partis et Ron Howard a finalement repris les commandes du projet.

Une bande-annonce attendue pour le début 2018

Il est encore trop tôt pour se prononcer sur le sujet mais un véritable bide pour le spin-off sur Han Solo pourrait aussi avoir des conséquences sur le reste de la franchise. Alors qu’une nouvelle trilogie a été annoncée pour l’après 2019, ce sont surtout les spin-offs qui pourraient être en danger. Si Obi-Wan Kenobi prévu pour 2019 n’est sans doute pas en danger, les films sur Boba Fett, Yoda ou encore Jabba The Hutt pourraient eux être remis en question.

On en saura sans doute un peu plus dans les prochains jour avec la diffusion de la bande-annonce qui est très attendue. Cela permettra d’y voir un peu plus clair sur ce qui nous attend vraiment. Le film est quant à lui attendu pour le 23 mai 2018. Pas sûr toutefois que les fans soient très impatients après toutes ces annonces. A moins qu’il ne s’agisse de baisser les attentes du public…