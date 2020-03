Disney+ : date de sortie et prix, comment s’y préparer ?

L’arrivée d’une nouvelle plateforme de streaming légale est attendue, et Disney+ arrive au bon moment tant le besoin de divertissement est grand en ce moment. La date de sortie officielle de Disney+ est fixée au 24 mars, et vous pouvez d’ores et déjà vous préinscrire, pour recevoir un mail dès l’ouverture en France. Voici toutes les informations sur l’offre Disney Plus, les différents moyens de s’abonner, et bien sûr le prix de l’abonnement mensuel.

Quelle date de sortie pour Disney ?

Nous le savons depuis quelques mois maintenant, le service de SVOD Disney+ arrive en France le 24 mars 2020. En ces temps de confinent, certains pensaient que la date de sortie de Disney+ pourrait être avancée de quelques jours. La plateforme a cependant confirmé dans un tweet que ce ne serait pas le cas. Il y a quelques mois, la plateforme avait déjà avancé la date de lancement en France (et d’autres pays en Europe) qui initialement prévue le 31 mars 2020.

Annoncée au printemps 2019, Disney+ a été lancé sur le marché américain en novembre 2019. Il est venu se poser en concurrent d’autres services de SVOD comme Netflix, Amazon Prime Vidéo et Apple TV+. La sortie de Disney+ a été un énorme succès aux États-Unis, le service s’appuyant sur un catalogue de licences colossal, entre les Disney, la licence Marvel et celle de Star Wars. La série The Mandalorian a d’ailleurs était un vrai produit d’appelle pour attirer les utilisateurs.

Le contenu disponible est pour l’instant sur Disney+ bien inférieur à celui de Netflix. En revanche, ce sont uniquement des séries et des films incontournables, là où son concurrent américain propose un catalogue plus varié. La cible de Disney Plus, c’est avant tout les familles, et leur offre est pensée comme cela. L’ambition est forte chez Disney et l’objectif est de dépasser les 60 millions d’abonnés d’ici à 5 ans.

Pour ne pas manquer la date de sortie de Disney+, le site propose de renseigner son email pour être prévenu quand les inscriptions seront ouvertes. C’est une bonne occasion d’avoir un rappel dès le jour du lancement, et pouvoir être parmi les premiers à profiter des plus belles licences du monde.

L’abonnement Disney+ en France, quel prix ?

Pas de surprise au niveau du prix chez Disney+, puisqu’il a vite été dévoilé. Vous avez la possibilité de vous abonner mensuellement ou annuellement. Il y a donc deux tarifs différents pour chacune de ces deux formules.

Si vous optez pour un abonnement Disney+ mensuel, il faut compter un prix de 6,99 euros par mois. Si c’est l’offre annuelle Disney+ qui vous intéresse, le prix est fixé à 69,99 euros par an : vous pouvez donc faire une économie en vous engageant sur la durée. Comme pour la plupart de ces plateformes, ces offres sont sans engagement, et vous pouvez résilier très simplement en quelques clics. Si vous résiliez Disney+, vous aurez accès à l’intégralité du catalogue jusqu’à la fin du mois en cours. Pour vous abonner à Disney+, c’est par ici :

Ce placement prix pour Disney+ montre bien une chose : le service vise cialreiemtn la clientèle de Netflix. En se fixant 1€ sous l’offre concurrente, la firme compte bien lui prendre des abonnés, ou permettre au plus grand nombre de souscrire aux deux plateformes. Aujourd’hui, il faut vraiment voir les deux catalogues comme deux offres très complémentaires, avec des contenus différents.

La France une particularité sur les moyens d’accéder à Disney+. En effet, le groupe Canal+ a annoncé qu’il donner accès à la plateforme gratuitement pour tous les abonnés au pack Ciné/Séries, qui inclut déjà… Netflix. L’offre du groupe français est donc très agressive, pour 30€ par mois (17€ en ce moment), vous accédez à un catalogue énorme, comprenant les chaînes cinémas et séries du groupe, Netflix, Disney+, OCS, etc.

Pour le lancement, même si vous êtes abonnés à Canal+ dans son offre classique, vous avez droit à un an de Disney+ gratuit !

Disney+ : un seul prix, plein d’écrans !

La grande force du service Disney+ pour son lancement en France, c’est le partage familial, qui est, pour ce prix, très intéressant. En effet, vous pouvez regarder Disney+ sur 4 écrans en simultané, et pouvez télécharger le contenu sur 10 appareils. Chez Netflix, le compte à 14,99 euros par mois permet d’utiliser 4 écrans en même temps, et vous pouvez télécharger sur « seulement » 4 appareils.

Très bon point concernant le téléchargement Disney+, si des films ou séries viennent à sortir du catalogue et que vous les avez téléchargés, elles resteront sur votre appareil !

Sur quels supports regarder Disney+ ?

Comme la plupart des services de SVOD, Disney+ est un service pensé pour une consultation sur un maximum de supports différents. Vous pouvez accéder à l’application sur le web, sur votre smartphone (Android et iOS), sur les tablettes, les TV connectées, les set top box (Android TV, Apple TV, Fire TV, Chromecast, etc.), et les consoles.

Pour accéder à la TV sur les box internet, il vous faudra être abonné Canal+ comme nous l’expliquions plus haut dans cet article.

Comment vous abonner dès la sortie de Disney+ en France ?

On le rappelle, la date de sortie de Disney+ en France est le 24 mars 2020. Vous pourrez vous abonner pour 6,99 euros par mois, et l’abonnement mensuel est fixé à 69,99 euros, ce qui fait une réduction de plus de 16%. Pour vous abonner sur le site, c’est par ici :

Pour vous abonner à Disney+, il vous suffit de vous rendre sur cette page du site officiel. Une fois que vous serez membre, vous pourrez commencer à télécharger les applications Disney+ sur le ou les supports de votre choix. Ensuite, vous passez à la création de profils (jusqu’à 7 différents) et pourrez accéder à votre contenu (certains sont en 4K), jusqu’à 4 écrans en simultané. Si vous êtes un lecteur belge ou suisse il vous faudra patienter quelques semaines de plus avant la sortie de Disney+ dans votre pays.

Si vous désirez passer par Canal+, il vous suffit de souscrire au pack Ciné/Séries sur cette page dédiée. Le tarif actuel du pack est fixé à 17 euros, contre 30 euros en temps réel. Un gros enjeu pour Disney+ en France sera de devenir conforme avec le système en France, et participer au financement du cinéma français.