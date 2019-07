Disney dévoile la première bande annonce du film live-action Mulan !

En production depuis fin 2018, le film live-action de Mulan est enfin prêt à montrer un premier court aperçu assez intéressant. Prévu pour le mois de mars 2020 (comme prévu dans les plans de Disney début mai), le film devrait donc être très fidèle à l’animé sortie en France en 1998. Il y’a donc 21 ans de ça ! Il s’agira du prochain film live-action après Dumbo en avril, Aladdin en mai et prochainement Le Roi Lion la semaine prochaine.

Mulan – Moins d’humour, plus de sérieux, mais toujours aussi fidèle !

Comme La Belle et la Bête (2017 avec Emma Watson), Aladdin (mai 2019 avec Will Smith) ou bien encore, prochainement Le Roi Lion, le film live-action de Mulan sera très fidèle à l’animé de Walt Disney, qui est le 54e long-métrage d’animation et le 36e « Classique d’animation » des studios Disney. Ainsi, nous devrions retrouver la jeune Hua Mulan, promise à un mariage d’honneur qu’elle n’a pas choisit, mais qui décide finalement de rejoindre l’armée impériale en se faisant passer pour un homme. Ceci dans le but d’éviter d’envoyer son père sur une nouvelle mobilisation au front qui le condamnerait à une mort certaine.

Réalisé par Niki Caro, le film devrait proposer un casting assez intéressant avec un certain Jet Li dans le rôle de l’Empreur. Cependant, il faudra encore patienter un petit peu pour apercevoir l’acteur dans son rôle.

Mulan – De gros problèmes pour les fans…

Quelque chose vous chagrine dans la première bande-annonce ? Vous n’avez pas vu Mushu ? Ni entendu des musiques incontournables comme « Une belle fille à aimer » ou « Comme des hommes » ? Et bien, malheureusement, il va falloir s’y faire. Car oui, ce film live-action essaiera d’être le plus fidèle possible au dessin-animé, mais il n’y aura pas le petit dragon rouge arrogant, ni les musiques emblématiques du film.

Si les raisons de ces absences restent pour le moment un peu flou, il s’agirait apparement d’un problème de droits, posant un souci à Disney ne permettant pas de réutiliser le dragon et les musiques dans sa nouvelle production. D’après les premières rumeurs, Mushu serait ainsi remplacé par un Phoenix. Reste à savoir si ce dernier aurait un rôle et un caractère similaire ou non !

Here is something that may officially confirm our story! Look at the sweaters the cast is wearing! https://t.co/RBHEHoBXlA pic.twitter.com/a81yNDlTON — The DisInsider (@TheDisInsider) June 29, 2019

Pour ce qui est des musiques, les thèmes symphoniques composé par Jerry Goldsmith mais sans les chansons chantées par les personnages.