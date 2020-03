Avis Disney+ : test de la plateforme de streaming

Si Netflix a révolutionné notre façon de consommer des films et des séries, le marché du streaming vidéo se diversifie aujourd’hui avec de nouvelles offres très intéressantes. L’arrivée de Disney+ était certainement la plus attendue, alors que le mot clé était le terme le plus tendance en 2019 sur le moteur de recherche de Google. Nous avons pu découvrir la plateforme et l’ensemble de catalogue de films et séries pendant de nombreuses semaines avant sa sortie en France, grâce à notre présence au Canada. Sur place, Disney+ est disponible depuis le 12 novembre dernier.

Ce test Disney+ nous aura permis de nous dresser un avis complet sur le nouveau concurrent de Netflix, et vous faire un point global sur les avantages et inconvénients de sa souscription. Vous découvrirez ainsi comment s’abonner à Disney+, quel est le prix de l’abonnement, comment fonctionne sa plateforme, ses différences avec Netflix… Sans plus attendre, voici notre test et avis de Disney+.

Découvrir Disney+

Bonne nouvelle, Disney+ arrive !

Nous y sommes presque : le 24 mars, c’est dans quelques jours, et Disney+ sera bientôt disponible pour les utilisateurs français. Dans les pays déjà couverts, le succès est au rendez-vous avec déjà 28 millions d’abonnés (recensement de février 2020). Bonne nouvelle pour nous : les vulnérabilités et les bugs survenus au moment de son lancement ne sont plus d’actualité, de quoi nous laisser profiter de l’ensemble de l’expérience de la plateforme Disney+ dès notre souscription.

Un catalogue de références

Disney+ est un trésor pour retrouver la plupart des sagas les plus populaires, ainsi que les films qui ont fait notre enfance. Toutes les productions de Disney y sont présentes, mais l’offre ne s’arrête pas là. Le géant américain, qui a racheté Pixar en 2006, Marvel en 2009, Star Wars en 2012 et plus récemment la Fox, rassemble de nombreuses communautés de fans de saga. Dans son offre, Disney Plus s’agrémente aussi d’une touche de contenus documentaire, avec les plus grandes pépites de la référence National Geographic. La cerise sur le gâteau, pour une plateforme de streaming et des dimanches chill à la maison.

Un abonnement moins cher que Netflix

Disney+ sera disponible en France avec quelques jours d’avance sur le calendrier initial (31 mars 2020). Une bonne nouvelle qui s’ajoute à un avantage économique : le prix de l’abonnement Disney Plus est moins cher que celui de Netflix. Comptez 6,99 € par mois, contre 7,99 € pour la première offre de Netflix. D’ailleurs, vous pourrez encore plus économiser en souscrivant à l’offre annuelle de Disney+. Celle-ci vous reviendra à 69,99 €, au lieu d’un règlement de 83,88 € si vous payez douze mensualités. À vous de choisir, d’autant plus que l’offre par mois est sans aucun engagement. N’oubliez pas qu’une semaine d’essai gratuit Disney Plus est également disponible.

Découvrir Disney+

Présentation de Disney+

On pourrait voir en l’arrivée de la série Games of Thrones le premier avènement de la vidéo à la demande sur internet. Depuis 2011 et la série à succès disponible propulsée par HBO, Internet est réellement devenu un concurrent aux salles de cinéma. À ce moment-là, la plateforme SVOD de Netflix avait déjà quatre ans, mais c’est bien après qu’elle s’est imposée comme une référence sur son marché, faisant grossir le nombre d’internautes modifiant leur manière de se divertir, regarder des films et des séries.

En vue de l’accroissement du nombre d’abonnés à la plateforme (158 millions d’abonnés en 2019), le marché n’a pas tardé à accueillir des concurrents. Amazon, avec Prime Video, se rapproche aujourd’hui du nombre d’abonnés de Netflix, avec plus de 150 millions de souscriptions. Et depuis le 12 novembre 2019, la Walt Disney Company a lancé Disney+, en misant avant tout sur son répertoire de production existant, et ses différentes licences stratégiques qui pourront énormément lui servir à l’avenir. Au premier jour de son lancement, plus de 10 millions d’utilisateurs ont souscrit à la plateforme. Un succès qui devrait se poursuivre, notamment en France, ce pour quoi la plateforme a mis en place un système de précommandes.

La plateforme de Disney+ reprend le concept traditionnel des plateformes SVOD. À savoir qu’en vous connectant sur l’application mobile ou la version web de Disney+, vous pourrez choisir de lire un épisode de série ou un film, n’importe quand et n’importe où. Chaque compte ouvert propose plusieurs sessions de lecture : en souscrivant à Disney+, on souscrit à un service de divertissement audiovisuel à part entière. Encore faut-il choisir le plus intéressant avec ce que l’on recherche, et force est de constater que le catalogue et les ressources de Disney+ devraient rassembler de nombreuses personnes, chez les petits et les grands.

Notre test de Disney+

Notre présence au Canada nous a permis de tester Disney+ depuis son arrivée, le 12 novembre 2019. Au fur et à mesure, nous avons pu nous faire notre propre avis sur Disney Plus et son catalogue de films et séries. Nous nous sommes abonnés et nous avons utilisé la plateforme sur plusieurs écrans, et avec plusieurs types d’appareils. C’est ainsi que nous avons utilisé Disney+ sur smartphone, Disney+ sur TV et Disney+ sur le web. Découvrez ci-dessous notre test Disney Plus.

Comment s’abonner ?

Tout d’abord, il va falloir créer un compte Disney+. La plateforme de streaming fonctionne de façon traditionnelle, et vous pourrez souscrire à un abonnement en vous rendant sur le site internet, ou via l’application mobile. De notre côté, nous avons souscrit par le biais d’un ordinateur. De façon très simple, vous allez devoir renseigner votre adresse mail, accompagnée d’un mot de passe.

S’inscrire à Disney+

Une fois que ces informations sont renseignées, vous pourrez ajouter un moyen de paiement pour payer votre abonnement Disney+. Vous avez le choix entre renseigner une carte bancaire ou alors préférer connecter un compte PayPal.

L’interface de Disney+

Une fois l’inscription passée, on arrive sur la page d’accueil principale. Elle est sensiblement proche de celle de Netflix : plusieurs rubriques se suivent sous la forme de lignes que l’on peut faire défiler de droite à gauche, classant ainsi les films et séries en fonction de leur licence, de leur type de contenu, mais également en fonction des tendances actuelles, ou de votre profil. Il est très agréable de parcourir la plateforme Disney+, d’autant plus que la mise en page de l’interface est très sobre.

Dans le détail, un premier bandeau défilant vous propose des séries à succès comme les Simpson, et met également en avant les nouveautés de Disney+, quand un nouveau film sort ou que de nouveaux épisodes d’une série sont disponibles. Juste en dessous, les différentes licences de Disney+ sont regroupées telles que des sous-menus, pour vous aider à mieux choisir un film ou une série si vous désirez viser une société de production en particularité, comme Walt Disney ou Marvel.

Quand l’on clique sur un film, un nouveau menu apparaît. Le film ne se lance effectivement pas automatiquement, et l’affichage vous propose des recommandations, des « extras » tels que des bandes-annonces, mais également des détails sur le film (résumé et des informations générales). Notez qu’à la différence de la plateforme californienne, Disney+ ne lance pas automatiquement de bande-annonce des contenus quand vous passez au-dessus avec votre curseur.

Une fois lancé, le film s’ouvre dans une fenêtre plein écran. Ici, vous pourrez facilement paramétrer la langue et les sous-titres. D’ailleurs, un menu de configuration est disponible pour le texte des dialogues. Vous pourrez ajouter un arrière-plan plus sombre pour faciliter votre lecture, ainsi que changer la couleur et la taille de la police.

Qualité visuelle et sonore

Disney+ est très rapide à se lancer, même si vous ne disposez pas d’une connexion optimale. En visionnant un film, il y a peu de chance qu’une interruption de chargement vienne vous déranger : l’application, la version web et le programme TV fonctionnent parfaitement.

À la différence de Netflix, Disney+ ne bride pas ses clients en termes de qualité d’image. Si Netflix ne propose l’Ultra HD que sur son offre premium à 15,99 € par mois, Disney+ la propose pour tous. La seule limite concernera votre équipement sur lequel vous regardez votre streaming, ainsi que votre débit de connexion.

Sur la partie du son, on remercie aussi Disney Plus d’avoir ajouté une compatibilité avec la technologie Dolby Atmos. Si vous avez l’équipement nécessaire chez vous, alors l’expérience sera optimale grâce au son 3D.

Application mobile Disney+

Disney+ s’emporte avec vous sur dix appareils. Dans notre test Disney+, nous avons regardé des films et des séries la plupart du temps sur une Smart TV, pour une utilisation commune. Sinon, nous avons aussi testé l’application mobile, en plus de la version pour ordinateur, en photo dans cet article sur notre avis Disney+.

Au final, nous retenons que les trois supports sont très semblables. La mise en page est la même partout, et les fonctionnalités sont partagées sur tous les types d’appareils (excepté au niveau de la résolution, bien évidemment). Sur l’application mobile néanmoins, l’onglet des paramètres permet de choisir de télécharger les contenus uniquement lorsque notre smartphone est connecté par wifi à internet. Une configuration qui peut s’avérer très importante pour éviter de dépasser votre crédit de data mensuel.

Catalogue des films et séries

Pour lancer Disney+, la Walt Disney Compagny aurait déjà déboursé plus de 15 milliards de dollars. Dans les temps futurs, la plateforme devra faire le plein de nouveautés et continuer à proposer des contenus originaux. Mais dès aujourd’hui, les abonnés français peuvent accéder au coeur même de Disney+ : une multitude de classiques, et des licences avec lesquelles rassembler de nombreuses communautés de fans. Voici un petit aperçu des films et séries Disney+ que l’on retrouve sur la plateforme. Pour plus d’informations, retrouvez notre article détaillé sur le catalogue de films et séries Disney+.

Les films Disney

Plusieurs décennies de production Disney (et Pixar) sont disponibles sur Disney+. La plupart des films des deux sociétés sont disponibles. On recense par exemple Le Roi Lion, Blanche-Neige, Aladdin, Toy Story, La Petite Sirène, Cars, La Belle et la Bête, Mulan, et bien d’autres productions. Bien évidemment, les productions futures de Walt Disney et Pixar continueront d’être ajoutées à la plateforme. À l’heure actuelle, Walt Disney s’est lancé dans des remakes en animation 3D de ses plus gros succès. Des contenus originaux comme La Reine des neiges (2013) sont également disponibles.

Star Wars, Marvel, Les Simpson …

Contrairement à Netflix qui vit avant tout de ses productions récentes, Disney+ peut d’ores et déjà rassembler des abonnés grâce à son répertoire déjà bien garni. Car à côté de ses propres productions, il y a aussi des licences phares. Vous pourrez découvrir l’ensemble des Star Wars de LucasFilm, de Star Wars I : La Menace Fantôme à Star Wars VIII : Les Derniers Jedi. Avec Marvel, vous pourrez retrouver tous vos super-héros préférés. On notera aussi la présence des épisodes des Simpson, la série The Mandalorian, mais aussi les productions de National Geographic.

Prix des abonnements à Disney+

Pour pouvoir faire face à ses concurrents, ou du moins se frayer une petite place à côté d’eux, Disney+ a soigné ses tarifs en France. Le prix de l’abonnement est de 6,99 € par mois. À ce tarif, vous pourrez créer jusqu’à 7 comptes utilisateurs, connecter Disney+ sur dix appareils, ainsi que pouvoir lire un contenu sur quatre écrans simultanés.

Les tarifs pratiqués sont inférieurs à ceux de Netflix, qui propose son offre à partir de 7,99 € par mois, et jusqu’à 15,99 € en souscrivant au forfait premium. Disney+ propose même de payer encore moins cher que 6,99 € en préférant une souscription avec un engagement d’un an. Ici, vous payerez 69,99 € en une seule fois, au lieu de régler douze mensualités qui vous auraient coûté 83,88 €.

Découvrir Disney+

Vous l’aurez compris, l’abonnement Disney+ est très clair et transparent. La souscription à Disney+ à l’année est la seule avec un engagement. L’abonnement au mois vous laissera la tranquillité de pouvoir mettre fin à votre abonnement.

Notre avis sur Disney+

Nous voici arrivés à la conclusion de notre test Disney+. Ici, nous allons tenter de vous dresser notre avis sur Disney+, en fonction de ce que vous recherchez et de ce que Disney+ propose de trouver. Alors, faut-il souscrire à l’abonnement Disney+ ?

Les avantages et inconvénients de Disney+

Disney+ arrive en France à 6,99 € par mois seulement. C’est un prix très attractif pour une plateforme de vidéo à la demande en 2020, mais ce dernier était certainement indispensable à la Walt Disney Company si elle voulait se faire une place sur le marché.

Le royaume de Disney est colossal en termes de licences et de productions. Bien que certains soient frustrés à l’idée que la plateforme ne propose pas un contenu très diversifié, elle deviendra surtout la référence pour les passionnés des sagas de Marvel, de Star Wars, ou encore des Simpson. Les familles se régaleront aussi à l’idée d’avoir une plateforme regroupant un nombre incalculable de films pour leurs enfants, d’autant plus que Disney+ pourra les suivre pendant plusieurs années, au fil de leur croissance.

Découvrir Disney+

On regrettera que la plateforme n’ait pas profité de son lancement pour mettre l’accent sur la sortie de contenu exclusif. Les productions originales sont encore limitées sur Disney Plus. Certains souhaiteraient par exemple que des séries comme The Mandalorian soient au coeur de la nouvelle stratégie de Disney+, maintenant que la plateforme sait qu’elle possède son catalogue actuel pour donner envie aux gens de tester son service.

Face à Netflix

Netflix fait partie des principaux concurrents de Disney+, avec Amazon Prime Video et Apple TV+. La référence californienne ne joue pourtant pas sur le même tableau que Disney+ au niveau de son catalogue. Nous avons réalisé un comparatif Disney+ vs Netflix que vous pouvez retrouver ici.