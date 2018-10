Disney prépare une série très particulière sur Hawkeye

Un personnage attachant avec un bon acteur

Hawkeye, c’est le personnage un peu particulier au sein des Avengers. Celui dont on peine à comprendre initialement l’intérêt. Après tout, ce n’est qu’un homme, un archer, dans un monde plein de super-pouvoirs. Bien sûr, avec le temps, on comprend sa place cruciale dans l’univers des Avengers. Au point que l’on était même un peu tristes qu’il ne soit pas le premier combat contre Thanos. Certes l’acteur avait une très bonne raison mais il nous a manqué un peu.

S’il marche aussi bien, c’est aussi grâce à l’acteur Jeremy Renner. Mais, selon le podcast MCUCosmic, Disney serait désormais en train de préparer une série sans celui-ci ! L’idée serait de centrer l’histoire sur une version féminine de Hawkeye : Kate Bishop.

Une inspiration issue des comics pour Hawkeye

A moins d’être un amateur des comics, vous êtes sans doute perdus. Bishop est tout simplement la troisième incarnation de Hawkeye dans les comics. Le personnage a vu le jour en 2005 sous le coup de crayon de Jim Cheung avec un scénario de Allan Heinberg.

Reste à voir comment se ferait la transition entre le personnage du MCU et la série. S’il est bien sûr possible que l’histoire soit totalement déconnectée du reste, ce serait tout de même surprenant. Même avec la nouvelle phase qui s’annonce, Hawkeye est un personnage majeur. On peut donc espérer que Jeremy Renner ait le droit à une apparition pour passer le flambeau avant d’aller prendre une retraite bien méritée avec femme et enfants.

Même si rien n’est encore sûr à 100%, il est donc possible que Avengers 4 (dont on ignore encore le nom) soit la dernière apparition de Jeremy Renner comme « LE » Hawkeye, hormis un cameo ou deux. La réponse devrait sans doute tomber dans quelques mois.

