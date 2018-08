Disney veut frapper très fort avec la série Star Wars

Disney a embauché Jon Favreau, le réalisateur d’Iron man pour diriger ce projet. Et il va être doté de sacrés moyens….

10 million de dollars l’épisode

Faire de Star Wars, l’équivalent de Game of Thrones pour HBO. Ou encore de la future série sur le Seigneur des Anneaux pour Amazon. Telle semble être peu ou prou l’ambition de Disney avec son projet Star Wars. Pour le mener à bien, l’entreprise de Mickey ne regarde pas à la dépense. Chaque film de la saga coûte au moins 200 millions de dollars ? Chaque épisode de la série devrait quant à lui coûter environ 10 millions de dollars. Pour une première saison de 10 épisodes, faites les calculs. C’est un budget de 100 millions de dollars qui s’annonce.

Il faut dire que pour Disney, les enjeux sont larges. Du côté des films, l’échec du spin-off sur Han Solo, ne devrait pas on l’espère avoir trop de conséquences à long terme. Pas plus que de réduire la quantité des films dérivés en tout cas. Mais, avec cette série, Disney veut surtout proposer un vrai produit d’appel pour sa plateforme de streaming. Celle-ci sera lancée en 2019 et se veut comme un vrai concurrent d’Amazon Vidéos ou de Netflix. Pour pouvoir rivaliser, il faudra savoir aligner de vraies productions originales.

Le réalisateur d’Iron Man

C’est sans doute aussi pour cette raison que le projet de la série Star Wars a été confié à Jon Favreau. Son nom vous dit sûrement quelque chose. Il s’agit tout simplement de celui qui a mis en place Iron Man. Or, on peut dire sans trop se risquer que les films sur Tony Stark ont lancé l’univers Marvel au cinéma. Rien de moins. Un résultat qui ferait plaisir à Disney.

On ignore sur quelle partie de l’univers de Star Wars Jon Favreau va lancer son dévolu pour la série. Pour l’instant, il a surtout annoncé son plaisir au journal américain le New York Times. « Star Wars, c’est un monde énorme, et le service de streaming de Disney offre l’opportunité géniale de raconter des histoires inédites développées en plusieurs chapitres ».