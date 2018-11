DJI Flight Simulator : le simulateur de vol de drones est disponible sur PC

Jusqu’à présent, l’unique façon de voir tourner le simulateur de vol de drones DJI Flight Simulator, c’était en se rendant sur des salons spécialisés où DJI était présent pour exposer ses drones, ou dans une boutique du constructeur. Bonne nouvelle, le chinois a pris la décision de proposer son simulateur sur PC, il sera donc possible de faire voler un drone virtuel

Apprenez à piloter un drone sur votre PC avec DJI Flight Simulator

On entend déjà certaines voix nous dire : » DJI propose un simulateur de drone depuis longtemps, rien de nouveau« , sauf que cela n’a absolument rien à voir, on ne peut pas comparer le simulateur de vol présent sur son application mobile DJI Go 4 et DJI Flight Simulator. Le premier est un simulateur basique, alors que le second est destiné normalement aux professionnels. Il permet l’apprentissage du pilotage de drone en toutes circonstance, son réalisme est donc très haut delà de ce que l’on pouvait trouver jusqu’à présent.

Il est même étonnant que ce n’est que maintenant qu’un constructeur de drones propose ce genre de simulateur, car il est idéal pour apprendre ou se perfectionner, sans faire prendre de risques à des tierces personnes, et surtout sans avoir à subir les risques des vols réels, notamment les chutes ou les pertes de drones.

Attention toutefois, il existe deux versions de DJI Flight Simulator, l’une gratuite, l’autre payante. Vous l’aurez compris la version gratuite est plus simple que la seconde et moins garnie au niveau des fonctionnalités et du nombre de drones différents, mais elle permet au moins de se familiariser avec les différents modes de vues des drones DJI, lors d’exploration de vastes espaces virtuels.

En revanche, c’est réellement dans la version payante, que l’on peut apprendre le pilotage, via des formations et la prise en mains des moindres fonctionnalités des drones de la gamme DJI. On retrouve d’ailleurs les paramétrages avancés et surtout des formations spécifiques comme la maintenance de lignes électriques, le sauvetage, la cartographie, etc. D’ailleurs certaines versions spécialisées doivent être sollicitées expressément en contactant DJI pour débloquer les formations.