DJI présente les Osmo Mobile 2 et Ronin-S, les nouvelles versions de ses stabilisateurs actifs pour smartphones et reflex

Expert en drones et système de stabilisation vidéo, Dji dévoile deux nouveaux accessoires destinés à améliorer les capacités vidéos de votre smartphone, ou reflex numérique.

DJI Osmo Mobile 2

Destiné aux smartphones, ce stabilisateur vidéos améliore ses caractéristiques par rapport à la génération précédente. Il revendique une conception légère facilitant son utilisation à une main. Avec 485 grammes sur la balance et 15 heures d’autonomie, il est spécialement conçu pour un usage en déplacement pour des apprenti-cinéaste en herbe. Sa technologie de compensation active des mouvement sur les trois axes permet de créer des vidéos de qualité cinématographique.

Il propose un nombre impressionnant de fonctionnalités, allant du slow-motion à l’hyperlapse, en passant par le panorama ou le zoom contrôlé, aussi bien en mode paysage que portrait. Doté d’un contrôle de zoom simplifié, de paramètres intégrés pour l’ISO, la vitesse d’obturation et plus encore, l’Osmo Mobile 2 promet de proposer des captures d’aspect professionnel n’importe où, et à n’importe quel moment.

DJI Ronin-S

Présenté comme équivalent de l’Osmo Mobile 2 pour les appareils photos reflex et hybride, ce stabilisateur est le premier en son genre. Là aussi, il a la faculté d’être conçu pour un usage à une main tout en proposant des effet vidéos cinématographiques d’une qualité digne de caméras professionnelles. Son système de stabilisation vidéo compense les mouvements utilisant le zoom, et se révèle être compatible avec les Canon 5D, Panasonic GH, Sony Alpha, ou autre.

Le Ronin-S possède en plus une batterie qui peut être remplacée pendant le fonctionnement, pour des tournages prolongés. Les différents modes de prises de vue intelligents mentionnés précédemment sont repris, accompagnés d’inédits SmoothTrack et CamAnchor, tous paramétrables à souhait à partir d’une application mobile compagnon JI Ronin. CamAnchoir par exemple, permet de déterminer des positions de caméra spécifiques dans une scène, et d’alterner entre celles-ci comme on le souhaite.

L’Osmo Mobile 2 sera proposé à partir du 23 janvier au tarif de 149 Euros en précommande en exclusivité sur l’Apple Store et le DJI Store, avant d’être disponible plus largement dès début février. Pour le Ronin-S, aucun prix n’a été communiqué pour le moment et sa commercialisation n’interviendra pas avant deuxième trimestre 2018.