Dolby Dimension, le casque qui promet d’installer un home-cinéma entre vos oreilles

Un casque audio Dimension chez Dolby

La société américaine Dolby, spécialisée dans la spatialisation du son (entre autres) lance son tout premier casque audio : Dimension. Evidemment, ces derniers promettent de booster considérablement l’expérience audio d’une session gaming ou d’une session home-cinéma, lorsque l’on veut profiter pleinement de son expérience, sans gêner le voisinage.

Le casque Dolby Dimension se présente comme un casque audio relativement classique côté look, avec une finition noire plutôt sobre. Ce dernier profite des bienfaits de la technologie active de réduction du bruit, et permet de connecter jusqu’à 8 périphériques via sa connectivité Bluetooth. De cette manière, on peut le connecter à sa Smart TV, à son smartphone, à son ordinateur portable, sa tablette… et switcher entre les différents périphériques en fonction de son utilisation.

Le casque dispose également d’un microphone pour gérer les appels téléphoniques, et pour faire appel à un Assistant, en pressant longuement la touche dédiée. A noter que le Dolby Dimension intègre aussi la technologie Dolby Cinematic Sound, sans oublier une fonction qui permet de laisser filtrer à sa guise le bruit extérieur, via une application dédiée. Dommage toutefois que le casque ne soit pas dotée de la moindre prise jack 3,5 mm, ce qui limite forcément les possibilités d’utilisation…

Selon le concepteur, le casque Dimension offre une autonomie de dix heures environ, avec la possibilité de profiter d’une Quick Charge, regonflant la batterie pour 2 heures en seulement 15 à 20 minutes. On y retrouve des drivers de 40 mm (fréquence 20 Hz/20 000 Hz), et le casque affiche 330 grammes sur la balance. A noter que le Dimension embarque également un processeur Snapdragon pour le processing audio, avec support aptX.

Evidemment, ce casque signé Dolby affiche un prix à la hauteur de son prestige, puisqu’il faut débourser pas moins de 599 dollars pour s’offrir ce nouveau Dimension. Et d’après les premiers tests US, le résultat n’est pas forcément à la hauteur des espérances…