Domotique : Google collabore avec iRobot pour accéder aux plans des maisons

Avec son robot aspirateur Roomba i7+, la société iRobot propose une fonctionnalité qui, grâce aux déplacements de la machine dans les maisons de ses utilisateurs et grâce à un capteur à faible résolution, cartographie les pièces de ces maisons. Avec les cartographies générées avec ses capteurs, l’aspirateur permet ainsi aux utilisateurs de mieux gérer le nettoyage. Et cela permet également de faire des commandes plus précises sur Google Assistant, comme « Ok Google, nettoie la cuisine ». En effet, grâce au plan généré, le robot sait où se trouve la cuisine.

Et cette semaine, iRobot et Google annoncent qu’ils vont renforcer leur collaboration, en permettant aux autres appareils connectés à Google Assistant de profiter des plans générés par l’aspirateur Roomba i7+.

« Les robots dotés de capacités de cartographie et de connaissance de l’espace joueront un rôle important en permettant à d’autres appareils intelligents de la maison de fonctionner ensemble de manière plus transparente », explique Colin Angle, le patron d’iRobot.

Par exemple, si vous demandez à Google Assistant d’éteindre la lumière (dont l’interrupteur est connecté au Wi-Fi) de votre cuisine, l’assistant de Google ne sait pas où se trouve cette pièce. Mais s’il accède aux plans générés par votre aspirateur, l’assistant sera en mesure de contrôler les appareils connectés de manières plus intelligente, en demandant moins d’effort à l’utilisateur.

« Au cours de la dernière année, nous avons déployé des efforts considérables pour simplifier le contrôle de tous les appareils de votre domicile avec Google Assistant, juste avec votre voix », a déclaré Michele Turner, responsable de l’écosystème Smart Home de Google. « Nous sommes ravis d’explorer avec iRobot la manière dont sa technologie de connaissance spatiale unique peut fonctionner avec l’assistant pour offrir aux clients une expérience plus intuitive et personnalisée chez eux. »

Des données qui seront transférées à Google

Bien entendu, le fait de transférer les plans de sa maison à Google peut inquiéter. Néanmoins, iRobot et la firme de Mountain View se veulent rassurants.

Tout d’abord, le partage de ces informations est en opt in, ce qui signifie que les clients d’iRobot ne seront pas obligés de fournir ces données.

Deuxièmement, comme le note The Verge, Google assure que ces informations ne seront pas utilisées par les produits publicitaires de la firme. D’autre part, Google n’accède qu’à des plans en 2D.