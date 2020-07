Donald Trump rappelé à l’ordre sur Twitter… par Linkin Park !

S’il a échappé à la récente vague de piratage qui a frappé Twitter, le compte du président américain Donald Trump vient à nouveau de se faire rattraper par la dure loi du « copyright ». Il y a plusieurs mois, c’est Warner Bros qui rappelait au président américain qu’il n’était pas possible d’utiliser librement la licence Batman, et aujourd’hui, c’est le groupe Linkin Park qui a fait valoir ses droits sur un morceau musical.

En effet, après avoir été modéré directement par les équipes de Twitter il y a quelques semaines, le chef d’Etat américain, grand fan du réseau à l’oiseau bleu, a eu la mauvaise surprise de voir une vidéo retirée de la plateforme, postée à l’origine par l’un de ses membres de la communication, Dan Scavino.

Ce dernier a en effet mis en ligne une vidéo à la gloire de Donald Trump, le tout étant soutenu par une reprise du groupe Linkin Park (à savoir la chanson In The End). Le message a évidemment été retweeté par Donald Trump, mais les membres du groupe Linkin Park n’ayant pas été consultés en amont, et n’ayant aucunement envie d’être affiliés à Donald Trump, ceux-ci ont décidé de répliquer.

Linkin Park did not and does not endorse Trump, nor authorize his organization to use any of our music. A cease and desist has been issued.

— LINKIN PARK (@linkinpark) July 19, 2020