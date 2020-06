Dr Disrespect : Twitch bannit définitivement le streamer, « sans raison spécifique »

Alors que Mixer va fermer ses portes très prochainement (et renvoyer ses utilisateurs sur Facebook Gaming), la plateforme Twitch compte dans ses rangs de très nombreuses personnalités, qui lui permettent de revendiquer, très largement, la place de leader en terme de streaming de jeux vidéo. Parmi eux, un certain Dr Disrespect, un personnage (forcément) irrévérencieux, à perruque, moustache et lunettes de soleil.

Dr Disrespect banni à vie de Twitch

Toutefois, face à de nombreuses polémiques, la plateforme Twitch (tombée dans l’escarcelle d’Amazon il y a quelques années) a récemment décidé de faire du ménage dans ses effectifs. Et l’une des premières victimes de cette vaste remise en question est justement ce même Dr Disresepect, alias Herschel Guy Beahm. Ce dernier avait déjà vu son compte suspendu en 2019, pour avoir streamé en direct depuis les toilettes de l’E3, mais cette fois, il s’agit d’un ban définitif.

A l’heure actuelle, difficile de savoir réellement les raisons de ce ban permanent, Dr Disrespect ayant, d’après son compte Twitter, été banni « sans raison spécifique« .

Du côté de chez Twitch, on explique : « Comme prévu dans nos processus, nous prenons des mesures appropriées lorsque nous avons la preuve qu’un streamer a enfreint nos directives communautaires et nos conditions d’utilisation. Celles-ci s’appliquent à tous nos streamers, quel que soit leur statut ou leur importance dans la communauté. » La plateforme a d’ores et déjà remboursé les abonnés à Dr Disrespect, effacé ses emotes, et annulé son statut d’affilié.

Récemment, Dr Disrespect avait tenu des propos très tendancieux concernant l’épidémie de coronavirus. Selon Kotaku : « il a pris l’habitude de se livrer à diverses polémiques tout en s’appuyant sur son personnage de Dr Disrespect pour se donner un démenti plausible, à chaque fois qu’il allait trop loin. »

Rappelons que ce même Dr Disrespect avait signé un contrat d’exclusivité de plusieurs années avec Twitch l’an dernier, dont le montant était estimé à 10 millions de dollars par an. Affaire à suivre donc, sur Twitch ou (sans doute) ailleurs…