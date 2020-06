Microsoft abandonne Mixer, et incite ses utilisateurs à migrer sur… Facebook Gaming !

A la surprise générale, Microsoft vient officiellement d’annoncer la fermeture de son service de streaming Mixer. En effet, avec l’arrivée en août dernier d’un certain Ninja (entre autres) dans les rangs de Microsoft, on aurait pu penser que le géant américain avec un projet à long terme avec Mixer. Mais c’est officiel, le service fermera ses portes le 22 juillet prochain…

Microsoft ferme (déjà !) Mixer

Il y a un peu moins d’un an, la planète gaming s’arrêtait de tourner avec l’annonce du transfert de Ninja, qui passait de Twitch à Mixer. En effet, Tyler Blevins (de son vrai nom) faisait partir des nouvelles stars recrutées par Microsoft, avec la ferme ambition de faire de Mixer LA plateforme de streaming, loin devant Twitch et Facebook Gaming. Pourtant, moins d’un an plus tard, Microsoft jette l’éponge…

Pire encore, la plateforme a indiqué qu’elle va tout mettre en place pour favoriser le transfert de ses contenus et de ses streamers vers… Facebook Gaming. « Nous avons donc décidé de fermer le côté opérationnel de Mixer et aider notre communauté à transitionner vers une autre plateforme » explique Microsoft. Certains streamers ont d’ores et déjà annoncé leur intention de gonfler les rangs de Facebook Gaming, lancé en 2017.

A l’heure actuelle, le cas de Ninja n’a pas été statué, mais ce dernier n’est aucunement contraint de migrer vers Facebook Gaming, et pourrait tout à fait décider de revenir… sur Twitch. Du côté de chez Microsoft, on indique : « Chaque mois, plus de 700 millions de personnes jouent à un jeu, regardent une vidéo de jeu ou interagissent dans un groupe de jeu sur Facebook. » A noter que les viewers qui disposent de crédits Mixer se verront offrir une carte cadeau Xbox en guise de dédommagement.

Selon The Verge, conscient de son échec, Microsoft a décidé de s’allier avec Facebook pour toucher un public beaucoup plus large, avant de lancer sa future Xbox Series X, mais aussi le service de jeux xCloud. Affaire à suivre donc…