Drake est l’artiste le plus écouté de 2018 sur Spotify

Si Spotify a été accusé de faire de la publicité à Drake en le plaçant régulièrement dans les promotions sur son service, cela n’a pas empêché l’artiste de se hisser à la première place du classement des artistes les plus écoutés de l’année.

Drake premier sur Spotify, mais à quel prix ?

En effet, Spotify rapporte que le rappeur canadien a été écouté par environ 42 millions d’utilisateurs chaque mois tandis que ses chansons comptabilisent près de 8,2 milliards d’écoutes. Pour la comparaison, ces 42 millions d’écoutes par mois représente près d’un cinquième des 180 millions d’utilisateurs mensuels de la plateforme.

Selon le communiqué, l’album de Drake que les auditeurs préfèrent est Scorpion, dont le titre God’s Plan a été écouté plus d’un milliard de fois. In My Feelings n’est pas en reste, puisqu’il fait aussi partie des cinq titres les plus écoutés. Pour rappel, la chanson du rappeur avait même écouté à l’origine d’un challenge portant ce même nom. Comme la majorité des challenges issus du web, celui-ci possède sa part de risques, si bien que les autorités telles que le Conseil National de la Sécurité des Transports aux États-Unis ont dû faire de la prévention pour éviter les accidents. En effet, le In My Feelings challenge consistait alors à sortir de sa voiture et à danser à ses côtés alors que celle-ci roulait encore au pas. Vaste programme.

Concernant les artistes féminins les plus écoutés de 2018, c’est la chanteuse Ariana Grande qui s’est hissée sur le podium, suivant les pas de Rihanna, qui a été à la tête du classement ces trois dernières années.

Drake a fait polémique sur Spotify au mois de juillet. En effet, plusieurs utilisateurs de la plateforme ont remarqué que le rappeur était particulièrement mis en avant, si bien que ses chansons, ses albums et certaines playlists apparaissaient énormément dans les recommandations. Certains ont jugé qu’il était même mis en avant alors que les playlists n’avaient pas de rapport avec son style musical, allant jusqu’à demander un remboursement de leur abonnement mensuel. Pour ces derniers, il s’agissait là de promotion publicitaire et non de recommandations, principe sur lequel fonctionne habituellement Spotify. À l’époque, la plateforme n’a pas communiqué sur le sujet.

