Spotify, Apple Music… Quel service de streaming musical choisir ?

Spotify

Spotify est très certainement l’une des plateformes de streaming musical les plus connues de cette liste. Après être entré en bourse il y a quelques mois, le service suédois a annoncé qu’il revendiquait désormais plus de 87 millions d’utilisateurs payants. Il y a quelques mois, le service annonçait la disponibilité de 40 millions de titres.

Le principal point fort de Spotify est très certainement son expérience utilisateur, qui met en avant une ergonomie efficace et intuitive, si bien qu’il est très facile de trouver ses habitudes sur le service. Autre point important, le fait que la plateforme musicale soit tournée vers l’interaction, proposant par exemple de trouver facilement des amis pour s’abonner à leur playlist.

Spotify se base particulièrement sur ce que vous écoutez afin de vous faire une liste de morceaux similaires, ou alors un Daily Mix « conçu spécialement pour vous ». Ce dernier répertorie les chansons que vous écoutez le plus durant une période ainsi que d’autres morceaux partageant ce même genre musical.

Le service de streaming suédois permet de télécharger plus de 10 000 morceaux pour les écouter avec le mode hors connexion, une limite qu’il a récemment augmentée pour satisfaire les utilisateurs.

Il existe une version gratuite, mais elle a plusieurs contraintes, dont le fait qu’elle n’autorise pas l’utilisateur à changer de chanson comme il le souhaite ni à télécharger du contenu pour l’écouter hors connexion. De la publicité s’immisce aussi régulièrement entre les différents morceaux composant une playlist ou un album.

L’application Spotify est disponible sur desktop, iOS, Android et l’Apple Watch. Le service est également accessible via Alexa et Google Assistant sur les enceintes de Sonos, Bose, Google et de la gamme Echo, ou les appareils de Marshall et UrbanEars. Il est aussi compatible avec AirPlay et le Chromecast.

Prix : Spotify propose une formule à 0,99 centime pendant 3 mois, puis 9,99 euros par mois pour un compte standard. La version Famille offre six comptes pour 14,99 euros par mois, là où la version pour étudiant coûte 4,99 euros par mois.

Apple Music

Lancé par Apple en 2015, Apple Music souhaite rattraper son retard sur le leader suédois afin de s’offrir une belle part du marché. Pour la comparaison, celui-ci revendiquait 46 millions d’abonnés au mois de mars 2018, dont 8 millions dans leur période d’essai.

Son avantage principal, qui en fait également un de ses défauts, est son intégration à l’écosystème de la marque à la pomme. Si vous possédez un iPhone et un ordinateur Mac, il sera logique de se tourner vers ce service qui dispose pas moins de 50 millions de morceaux.

De la même façon, Apple a exploité sa force de frappe afin de signer plusieurs exclusivités, un point qui peut lui faire bénéficier d’un avantage non négligeable sur la concurrence. Enfin, la plateforme indique qu’elle propose de nombreuses playlists réalisées par des humains, et non par le biais des algorithmes, ce qui peut être une qualité.

Contrairement à la majorité de ses concurrents, Apple Music ne dispose pas d’une version gratuite, bien qu’il offre un accès à sa radio Beats 1 et ses lives.

La version payante permet de télécharger plus de 100 000 morceaux dans sa bibliothèque tout en évitant les publicités. Comme Spotify et Deezer, un mode hors-ligne est disponible.

Apple Music est accessible via l’application iOS, Android, iTunes sur desktop et le HomePod.

Prix : Apple Music dispose d’une version individuelle à 9,99 euros et 14,99 euros par mois pour l’offre Famille (6 comptes). Il est également possible de payer une version à 99 euros par an, ce qui signifie qu’Apple propose l’une des plateformes les moins chères du marché. L’offre étudiant coûte le même tarif que celle de Spotify, soit 4,99 euros par an.

Amazon Music Unlimited

Si Amazon bénéficie déjà d’une large couverture en lien avec le divertissement tel que son service de streaming vidéo, cela n’a pas empêché la plateforme de streaming de se lancer vers la musique. Lancé en France en 2017, Amazon Music Unlimited est assez similaire à ses concurrents et compte près de 50 millions de titres. Comme à son habitude, l’entreprise ne fait pas la chose à moitié et espère bien rafler d’importantes parts du marché.

L’un des avantages concurrentiels est certainement le fait que le service propose un mode mains libres avec Alexa, ce qui constitue une bonne intégration à l’écosystème de la firme américaine. L’autre point important est le fait que le service permette d’importer des morceaux musicaux directement depuis sa bibliothèque. L’entreprise exploite également votre historique d’achats afin de vous proposer des morceaux musicaux en lien avec ces derniers.

Pour les abonnés Amazon Prime, ils bénéficient d’une partie du service, soit deux millions de titres pour 40 heures d’écoute par mois sans publicité.

Le service payant dispose d’un mode hors ligne sans publicité et d’une application disponible sur iOS et Android.

Prix : Amazon Music coûte 9,99 euros par mois ou 14,99 euros par mois pour l’offre Famille, qu’il est possible de payer à l’année au tarif de 149 euros. En ce moment, le service propose une promotion à 0,99 centime par mois pendant trois mois. D’ordinaire, Amazon offre le premier mois aux utilisateurs, ou les deux premiers mois aux clients Prime.

Deezer

Conçu en 2007, le français Deezer a récemment pris son envol afin de se transformer en licorne il y a quelques mois à peine, levant du même coup plus de 160 millions d’euros. À ce jour, le service rassemble 14 millions d’abonnés, ce qui fait de lui un concurrent robuste, sans qu’il ne soit leader pour autant. Au total, Deezer rassemble plus de 53 millions de titres musicaux.

Contrairement à Spotify, il est assez facile de découvrir des groupes de musique tournés vers la scène française ou européenne. Deezer met également en avant Flow, qu’elle décrit comme une bande-son personnalisée se basant sur votre écoute ainsi que sur des chansons sur mesure. Plus globalement, la plate-forme et l’expérience utilisateur sont toutes deux assez similaires à celles de son concurrent suédois.

Deezer propose une version gratuite, qui était particulièrement complète lors du lancement du service. La version payante permet de naviguer d’une chanson à l’autre plutôt que de se fier à l’aléatoire, le tout sans publicité et avec un mode hors-ligne.

L’application Deezer est disponible sur desktop, iOS et Android.

Prix : l’offre initiale de Deezer est proposée à 9,99 euros, tandis que l’offre Famille coûte 14,99 euros par mois pour 6 comptes. Une offre Elite à 19,99 euros par mois permet de bénéficier d’une qualité de son supérieure accessible à ceux qui possèdent une enceinte Sonos. Comme Amazon, une offre permet de tester le service en payant 0,99 centime durant 3 mois.

YouTube Music Premium

Disponible en France depuis le printemps 2018, YouTube Music s’articule autour de l’offre plus globale YouTube Premium. Lors du lancement, la plateforme appartenant à Google a annoncé que l’interface avait été repensée pour la musique sur mobile et sur ordinateur. Comme les autres services, celui de YouTube permet de découvrir plusieurs artistes tout en bénéficiant de playlist adaptée à son humeur et sa journée. Une version gratuite est disponible, mais comme toutes les autres, elle a ses limites.

De fait, l’offre YouTube Premium permet aux utilisateurs de bénéficier de l’écoute en arrière-plan, ce qui constitue un large avantage puisque la version traditionnelle ne propose pas cette option. De la même façon, la navigation se fait sans publicités avec un mode hors-ligne et un mode audio.

Il est important de noter qu’un abonnement Youtube Premium, dont la première version coûte 12,99 euros, intègre Music Premium ainsi que YouTube Originals, qui comprend des contenus originaux.

Une application YouTube Music est disponible sur iOS et Android.

Prix : Comme ses concurrents, YouTube Music coûte 9,99 euros par mois et 14,99 euros par mois pour l’offre Famille (6 comptes).

Google Play Music

Conçu en 2011, Google Play Music a également pour ambition de se procurer des parts de marché par le biais de sa plateforme de streaming. Cette dernière dispose d’environ 40 millions de titres musicaux pour une interface simple et épurée qui n’est pas sans rappeler les codes du Material Design traditionnellement employés par la firme américaine. Comme sur Amazon, il est possible d’ajouter ses propres morceaux, jusqu’à 50 000 titres, un avantage non négligeable par rapport à certains de ses concurrents.

Google Play Music offre également des playlists en fonction du moment de la journée, comme le fait Spotify. Des playlists personnalisées basées sur vos goûts et votre géolocalisation sont aussi accessibles.

La formule payante permet de naviguer sur le service musical sans publicité, en illimité et avec un mode hors-ligne. Une fois abonnés, les utilisateurs peuvent également bénéficier de YouTube Music Premium sans frais supplémentaires.

La version gratuite donne la possibilité de stocker jusqu’à 50 000 titres de votre collection personnelle.

L’application Google Play Music est disponible sur iOS et Android.

Prix : Une fois de plus, Google Play Music coûte 9,99 euros par mois et 14,99 euros par mois pour l’offre Famille, qui permet un accès à 6 comptes.

SoundCloud

Contrairement à ses concurrents, SoundCloud donne un large accès à des morceaux musicaux indépendants plutôt que commerciaux, à l’exemple de ses nombreux sons tournés vers la techno ou l’électro. Pour une chanson populaire, la plateforme proposera de nombreux remix basés sur ces genres musicaux. En effet, les artistes sont en mesure de compléter et d’enrichir le catalogue, si bien que leur création est facilement accessible aux utilisateurs qui souhaiteraient faire de nouvelles découvertes.

Conçu en 2007, SoundCloud peut également être considéré comme un réseau social afin de favoriser l’échange entre créateurs et utilisateurs. En 2013, le service levait 60 millions de dollars et comptabilisait plus de 250 millions d’utilisateurs.

La version payante lancée en 2016 propose 125 millions de titres ainsi que des radios, le tout sans publicité. Aucune offre famille n’est disponible, contrairement aux autres services de cette liste.

SoundCloud est disponible sur iOS, Android, Sonos, Chromecast et Xbox One.

Prix : SoundCloud dispose d’une offre Pro à 5 euros par mois (ou 45 euros par an) et d’une offre Pro illimité à 9 euros par mois, ou 99 euros par an. Cette dernière permet un quota d’upload illimité ainsi que des statistiques plus avancées et une meilleure qualité de son. La plateforme propose un accès gratuit de 30 jours.