DuckDuckGo a traité 9 milliards de requêtes en 2018, sans utiliser de données personnelles

Avec les différents scandales concernant les données d’utilisateurs et l’arrivée du RGPD, la confidentialité a été au cœur des débats en 2018. Et cela semble être favorable au moteur de recherche DuckDuckGo qui, contrairement à Google, n’utilise pas de données personnelles.

Ce mois de janvier, DuckDuckGo annonce avoir franchi la barre de 9 milliards de requêtes traitées en 2018.

« DuckDuckGo a traité plus de 9 milliards de recherches privées en 2018 (et il est sur le point de briser ce record en 2019) ! », annonce l’entreprise sur Twitter. « Malgré la croissance de notre trafic, le nombre de profils personnels que nous stockons reste inchangé. C’est toujours zéro », ajoute-t-elle.

DuckDuckGo served over 9 Billion private searches in 2018 (and is on pace to shatter that record in 2019)!

Despite our traffic growth, though, the number of personal profiles we store remains unchanged.

It's still zero.https://t.co/qlSaz4j9ZH pic.twitter.com/LZ5IIcreDo

