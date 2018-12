Vous pouvez maintenant tester le concurrent français de Google Maps en alpha

Le moteur de recherche français Qwant continue son ascension. Et bien que sa part sur le marché européen ne soit pas encore comparable à celle de Google, on observe que de plus en plus d’internautes sont conscients de l’importance de leurs données personnelles et optent pour des solutions sans tracking des utilisateurs, comme celles de Qwant ou DuckDuckGo.

Et en plus de la recherche, Qwant veut également défier Google dans d’autres domaines. Il y a 6 mois, on apprenait que l’entreprise française travaille sur Qwant Pay pour les paiements, Qwant Mail pour les e-mails et Qwant Maps pour la navigation.

Actuellement, le concurrent français de Google Maps est déjà disponible en version alpha sur https://www.qwant.com/maps/ (ce qui implique qu’il s’agit encore d’une version test susceptible de présenter des bugs et qui n’inclut pas encore toutes les fonctionnalités).

Le concurrent de Google Maps

Nous ignorons quand, exactement, la version alpha de Qwant Maps a été mise en ligne. Mais à en croire quelques tweets d’internautes, cette version alpha était peut-être disponible depuis le mois de novembre.

Mais… Mais… Depuis le temps que je l'attendais !!! 😀#QwantMaps de @Qwant_FR est enfin disponible !!! 🙂 C'est l'équivalent de l'affreux #GoogleMaps mais QwantMaps respecte votre vie privée 😉 Il est basé sur @Mappy cc @Hankrestaurant 🙂 pic.twitter.com/L06UI4NT53 — Zak (@Z4kira) November 28, 2018

J'ai l'impression que @Qwant_FR a releasé Qwant maps en douce depuis peu… 👌 pic.twitter.com/wmzkqvsAoQ — Guillaume Lacasa (@glacasa) November 22, 2018

Celle-ci nous donne un aperçu de ce futur service de Qwant, qui se base sur Open Street Map. Actuellement, il est déjà possible de rechercher des endroits et de se repérer avec la géolocalisation « respectueuse » de la vie privée. Une fonctionnalité pour trouver un itinéraire est également prévue, mais pour le moment, le bouton correspondant à cette fonctionnalité est encore grisé.

Donc, pour le moment, la version alpha de Qwant Maps ne remplace pas encore les applis de navigation déjà fonctionnelles. Mais celle-ci donne une idée concrète du développement de ce projet qui, une fois lancé, devrait intéresser tous ceux qui ne veulent plus confier leurs données à Google ou qui favorisent les services made in France.