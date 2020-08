Duel – Xbox Series X contre PlayStation 5, quelle console a le mieux démarré la next-gen dans sa communication ?

Bien que nous sommes dans les derniers mois et même les dernières semaines de cette fameuse course next-gen, cela fait en réalité plus de deux ans que l’histoire de la PS5 et de la Xbox Series X a commencé. Comme nous avons pu le décrire dans notre gros édito cette semaine, c’est lors de l’E3 2018 que Phil Spencer lançait les hostilités en annonçant officiellement que les équipes de Microsoft travaillaient sur la prochaine Xbox.

Depuis, il s’est passé de nombreuses choses entre l’annonce de la PS5 via une interview de Mark Cerny au magazine Wired, le reveal incroyable de la Xbox Series X aux Game Awards 2019, les premières conférences pour montrer les jeux et plus encore !

Avant de passer au peigne fin les deux nouvelles consoles à travers un test complet lors de leurs sorties, nous allons organiser un premier petit duel sur plusieurs catégories pour voir quelle console s’en sort le mieux pour le moment.

ATTENTION —Nous tenons à préciser qu’aucune mauvaise intention n’est présente tout au long de notre dossier. L’idée est même de connaître vos retours et vos avis (qui sont comme les nôtres totalement subjectifs) autour de plusieurs catégories concernant les deux années de communications et d’annonces de la part de Sony et Microsoft. Merci de respecter les avis, les goûts et les choix de chacun et de débattre dans la bienveillance dans les commentaires et sur les différents réseaux sociaux. Ainsi que dans les commentaires de la vidéo. Merci à tous par avance.

PS5 vs Xbox Series X

Le duel avant la sortie

CATÉGORIE 01 – LA MEILLEURE ANNONCE PRÉLIMINAIRE

La meilleure annonce préliminaire concerne donc la toute première fois que Sony ou Microsoft ont abordé de manière officielle la nouvelle génération.

Microsoft – Du côté de Microsoft, c’est le 10 juin 2018 que la « next-gen » est abordée pour la toute première fois. C’est par l’intermédiaire de Phil Spencer le patron de la branche Xbox que l’annonce est réalisée. En pleine scène de l’E3 2018. Si dit comme ça, cela peut paraître un très bon point, cela reste une annonce très banale. Aucun logo, aucune image, aucune mise en scène, pas de nom, Phil Spencer annoncera juste officiellement que la prochaine génération de consoles est officiellement en cours de production. Il faudra attendre un an et l’E3 2019 pour la première vidéo de « Project Scarlett » avec les interviews des différents membres de conception.

Sony – Pour ce qui est de Sony, c’est le 16 avril 2019 que la firme passera à l’action. Au cours d’une interview accordée au magazine Wired, Mark Cerny dévoile les premières informations autour de la « next-gen PlayStation ». Tout comme Microsoft, aucun logo, aucune image, pas de nom. Le fait que Sony opte pour une annonce via une interview écrite est bien moins prestigieux que l’annonce lors de la conférence E3. Cependant, contrairement à Microsoft, Sony dévoilera les premières informations autour de cette future console comme la résolution 4K, le Ray Tracing, le processeur, la carte graphique, et plus encore.

Sony remporte donc le point de l’annonce grâce aux informations qui feront la différence, bien que globalement les deux annonces sont assez frustrantes. Un à zéro pour la PS5.



CATÉGORIE 02 – LA MEILLEURE ANNONCE

Cette catégorie vise à nous concentrer sur la première véritable annonce où nous avons connu le nom du projet ou de la console next-gen de chaque firme.

Microsoft – Du côté de Microsoft, c’était le 9 juin 2019, une nouvelle fois lors de l’E3 pendant la conférence Xbox 2019. C’est une nouvelle fois Phil Spencer qui lance les hostilités en dévoilant une vidéo teasing avec l’interview des différents développeurs qui travaillent sur le projet (et qui sont, par la même occasion, les mêmes membres de l’équipe Xbox One X). On découvrez ainsi le nom du « Project Scarlett » et une période de sortie : Fin d’année 2020.

Sony – Du côté de Sony, c’est le 8 octobre 2019 que l’annonce est faite via un communiqué de presse de la part de Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment. Après de longs mois à utiliser l’expression « next-gen PlayStation », Jim Ryan confirme que la nouvelle console est la PS5 et qu’elle arrivera pour la fin d’année 2020. En plus de cela, Jim Ryan donnera les deux premières informations autour de la nouvelle manette avec la technologie haptique ainsi que les gâchettes adaptatives.

Bien que Sony dévoile deux informations supplémentaires (via la manette) et le nom officiel de la console, on restera là encore sur notre faim par l’utilisation d’un communiqué de presse de la part de la firme nippone. De son côté, Microsoft optera pour une vidéo à l’E3 et la hype était clairement plus importante. Microsoft recolle donc au score.

CATÉGORIE 03 – LE MEILLEUR REVEAL

Cette catégorie concerne donc le grand lever de rideau. Le moment fatidique ou la console est enfin dévoilé au grand public avec son nom officiel.

Microsoft – Du côté de la firme de Redmond, c’est le 13 décembre 2019 que l’énorme annonce est faite. Nous sommes au tout début des Game Awards, nous nous préparons à vivre plus de 3h de show, d’annonces de jeux et de remises de prix. En début de conférence, Phil Spencer monte sur scène et nous fait un discours intriguant qui se poursuit par une vidéo. La Xbox Series X était en train de se dévoiler sous nos yeux, au moment ou personne ne s’y attendait. Même les organisateurs de l’événement ne connaissaient pas les plans de Microsoft étant donné que Phil Spencer avait répété un faux discours lors des répétitions. La surprise fut totale et le succès indiscutable.

Sony – Du côté de PlayStation, c’est le 11 juin 2020 que l’annonce sera faite. C’est au cours de son tout premier événement dédié à la PS5 pour dévoiler les premiers jeux que Sony va teaser tout au long de l’événement l’arrivée de la console. Au bout d’environ 50 minutes, la PlayStation 5 prend vie devant les yeux de plus d’un million de viewers en simultané sur le channel officiel. Un chiffre historique complètement dingue. La PS5 se dévoile au cours d’une séquence terriblement classe comme Sony à l’habitude de le faire.

Si le reveal de la PS5 était tout de même véritablement classe avec cette mise en scène assez forte, on ne peut pas rivaliser avec l’effet de surprise incroyable de Microsoft. L’annonce était tout simplement parfaite. Xbox prend l’avantage.

CATÉGORIE 04 – LE MEILLEUR DESIGN

Cette catégorie va donc mettre en avant le meilleur design de la console. Il s’agit d’une catégorie clairement subjective et propre aux goûts de chacun.

Microsoft – Du côté de chez Xbox, nous optons pour un monolithe rectangulaire noir. La forme, la matière et le nom rappellent énormément la Xbox Series X. Peut-être même un peu trop puisque je confesse que lors de son annonce aux Game Awards je ne savais pas si Microsoft annonçait une nouvelle console ou alors une nouvelle version de la Xbox One. Quoi qu’il en soit, une fois nos esprits de nouveau en place, on découvre un gros bloc assez massif qui devra être posé « debout » pour proposer un design assez élégant.

Lors de son annonce, je n’ai pas du tout aimé le design. Encore moins en voyant la console couchée. Cependant, à force de voir la console et d’admirer les photos d’un premier prototype en Allemagne, je me dis que cette console est quand même bien élégante. Minimaliste, classe et elle risque de faire son petit effet « en vrai ».

Sony – Pour ce qui est de la PS5, j’ai un peu le sentiment d’avoir l’effet inverse. Ce fut un énorme coup de cœur lors du reveal de la console que je trouvais terriblement belle. Nous nous retrouvons avec un design assez futuriste, blanc, avec des touches de noir et des éclairages bleus. En vrai, cette console est sublime. Cependant, après avoir vu la taille de la console j’ai été un peu refroidi. De plus, est-ce que le design de cette console continuera de nous séduire ? Ou alors, va-t-il un peu nous lasser au fil des années ? Pour ma part, je me lasse rarement des choses. Mais ce n’est pas certain que ce soit le cas de tous les joueurs.

Pour cette manche, c’est une égalité parfaite, car je ne sais pas encore comment vont rendre les consoles en vrai. Visuellement, j’aurai plutôt un penchant pour la PS5, mais je préfère attendre de voir les deux consoles en vrai pour juger. 3 à 2 pour Microsoft.

CATÉGORIE 05 – LA MEILLEURE MANETTE

La catégorie parle d’elle-même. Nous allons juger ici la manette dans son design et ses nouvelles fonctionnalités par rapport à la génération précédente.

Microsoft – Du côté de Microsoft, il n’y aura pas de grands changements. La manette reste très similaire à la manette de la Xbox One. Nous aurons le droit cependant à de nombreuses améliorations esthétiques qui seront inspirées des fameuses manettes Xbox Élite. De meilleurs matériaux, de meilleures gâchettes, de meilleurs sticks analogiques et une meilleure croix directionnelle. On retrouvera (enfin) une touche « Share » qui nous permettra de partager nos meilleurs moments sur les réseaux sociaux.

Sony – De son côté, PlayStation compte bien révolutionner le gaming avec la Dualsense, la manette de la PS5. Le design change radicalement avec une manette légèrement plus grosse, plus « bombée » et de couleur blanche. La light bar sur la face arrière de la manette disparaît au profit d’une light bar sur le dessus de la manette tout autour d’un pavé tactile. Nous retrouverons là encore de meilleurs matériaux avec de meilleures gâchettes, de meilleurs sticks analogiques et une touche « Create » qui remplacera la touche « Share » et proposera une multitude de nouvelles possibilités. Mais la Dualsense proposera également la fameuse technologie haptique qui promet de révolutionner notre façon de jouer. Ainsi que les gâchettes adaptatives qui vont là encore proposer des features avec nos jeux inédits. Sans oublier l’intégration du son en 3D qui risque d’être une véritable plue value à nos expériences de gameur.

Bien que nous devons tout de même attendre de tester la manette en condition réelle pour nous faire une idée, il faut reconnaître que les nombreuses nouveautés de la manette PS5 ne laissent aucune chance à la manette Xbox. Sony recolle au score. Trois partout. Balle au centre !

CATÉGORIE 06 – LE MEILLEUR LOGO

Cette catégorie aura pour but d’aborder la question des logos, chose très importante dans une campagne marketing pour que les joueurs et le public puissent reconnaître directement la marque.

Microsoft – Quelques heures après l’annonce de la Xbox Series X et de son premier logo, la confusion commence à se faire. Phil Spencer doit préciser que le véritable nom, et donc le véritable logo est juste « Xbox ». Que le « Series X » est une extension. Chose que les joueurs et les journalistes n’ont pas vraiment comprise au départ (et que l’on ne comprend toujours pas totalement aujourd’hui). Ainsi, Microsoft va passer son temps à expliquer que cette nouvelle génération se nommera « Xbox » et que la « Series X » est l’un des modèles de la nouvelle génération. Un nom tout de même très proche de la Xbox One X qui va porter encore à confusion, surtout pour les personnes en situation de handicap mental pour qui il sera très compliqué de s’y retrouver d’après les propos que certains m’ont rapportés. Quelques mois après l’annonce, Microsoft déposera un nouveau logo pour la Xbox Series X qui n’a rien à voir avec le premier présenté en décembre 2019. Ce qui n’aidera pas.

Sony – Pour PlayStation, tout sera beaucoup moins compliqué. Dès le début du mois de janvier 2020, lors de la conférence Sony, Jim Ryan dévoilera le logo de la PS5. Un logo très banal, très simple, que le trois quarts des journalistes et des youtubeurs avaient déjà utilisé. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il s’agit du même logo depuis 2009 et la PS3 Slim.

Que ce soit la PS3 Ultra Slim, la PS VITA, la PS4, la PS4 Slim ou bien encore la PS4 Pro, toutes auront le même logo. Si cela peut paraître étrange, en réalité c’est un coup marketing très intelligent de la part de PlayStation. Comme les grandes marques avec Coca-Cola, Apple, ou d’autres grandes firmes, Sony unit l’ensemble de ses logos pour que cela parle directement à n’importe qui. Et cela va marcher puisque ce simple logo deviendra l’image gaming la plus likée de l’histoire d’Instagram. Ce record sera atteint en seulement 24h et sera bien plus nombreux que les likes du design de la Xbox Series X. Sony agit de manière très intelligente là ou Microsoft et Nintendo ne peuvent pas le faire se le permettre étant donné que le nom de chaque console change à chaque génération.

Bien qu’il ne soit au final pas nouveau, le logo PS5 l’emporte aisément sur cette catégorie face à un logo Xbox Series X qui fut dévoilé dans une version béta avant d’arriver dans une version finale quelques semaines plus tard. De plus, le nom assez proche de l’ancienne génération n’aide pas vraiment à savoir où Microsoft souhaite nous emmener. Sony reprend l’avantage.

CATÉGORIE 07 – LE MEILLEUR « PREMIER JEU »

Cette catégorie a pour but de juger le tout premier jeu Xbox Series X et le tout premier jeu PS5 qui fut dévoilé. Les consoles n’étant pas encore sorties, on ne pourra pas juger la qualité du premier jeu du line-up. Nous jugerons ici juste le tout premier jeu next-gen annoncé sur chaque console.

Microsoft – Bien que techniquement le premier jeu Xbox Series X soit Halo Infinite, ce dernier n’est pas vraiment dans la catégorie puisque son annonce remonte à l’E3 2018, c’est en tant que jeu Xbox One que ce dernier fut présenté. Le premier vrai jeu avec la première vraie démonstration next-gen remonte aux Game Awards avec Hellblade II — Senua’s Saga. Et là, nous avons eu l’occasion de prendre une première claque next-gen. Bien que le jeu ne dévoile pas de gameplay et que l’on peut faire ce que l’on veut avec des cinématiques, le rendu se montre tout de même franchement impressionnant. De plus, lorsque l’on connaît le talent du studio Ninja Theory et que l’on voit la qualité du premier opus d’Hellblade, il y a de quoi être confiant.

Sony – Du côté de Sony, c’est également au cours des Game Awards que le premier jeu PS5 se dévoile. En plus de ne pas être une exclusivité, le premier jeu est loin d’être incroyable. Il s’agit de GodFall, un jeu d’action-RPG qui est développé par Counterplay Games et publié par Gearbox Software. Il s’agit d’un jeu permettant de jouer seul ou à plusieurs dans un mode en coopération. Un jeu de niche qui ne séduira pas tous les joueurs et qui, techniquement, est assez loin de ce que peut proposer la PS5.

Du côté du premier jeu, il n’y a donc pas vraiment de duel, Microsoft l’emporte largement avec la suite des aventures de Senua dans Hellblade – Senua’s Saga. La Xbox égalise, quatre partout !

CATÉGORIE 08 – LA MEILLEURE COMMUNICATION AUTOUR DES SPECS

Pour cette huitième catégorie, nous allons nous concentrer sur la communication autour des caractéristiques techniques des deux consoles. Alors, nous n’allons pas juger la « puissance » des deux consoles. Nous n’avons pas envie d’alimenter les débats « TFlops » et « SSD ». Nous allons ici nous concentrer sur la façon dont Sony et Microsoft ont abordé cette partie importante.

Microsoft – Du côté de Microsoft, l’ensemble de la communication autour des caractéristiques techniques de la Xbox Series X se fera par… Communiqué de presse. Si d’habitude je déteste cette méthode de communication concernant les annonces importantes, il faut admettre que c’était judicieusement fait de la part de Microsoft. Un premier communiqué de presse le 24 février 2020 pour dévoiler une grande partie des informations. Avant de donner une seconde vague d’informations le 16 mars 2020 en donnant en plus de cela des exemples par l’intermédiaire d’images comparatives ou de GIF. Simple, efficace et compréhensible. La communication était parfaite.

Sony – Habitué aux coups de communications imprévisibles et limites parfaites, avec cette solide réputation d’organiser les meilleures conférences dans l’industrie du jeu vidéo… C’est donc avec beaucoup d’attente que les joueurs, journalistes et fans de PlayStation du monde entier attendaient la première prise de parole next-gen de Sony. De plus, avec l’annulation du PlayStation Experience 2019 et l’annulation de l’E3 2019, la dernière prise de parole de Sony remontait alors à décembre 2018 avec la PlayStation Experience 2018. Soit un an et demi plus tôt.

Le 18 mars 2020, Sony diffuse en live son événement « Road to PS5 ». Une première conférence devant un public virtuel suite à la crise du Covid-19. Nous retrouvons Mark Cerny, l’architecte de la PS4 ainsi que de la PS5 pour une prestation d’une heure… Terriblement ennuyeuse. Du moins, la conférence était vraiment très intéressante, passionnante, avec des choses assez folles autour de la PS5. Hélas, ce genre de meeting concerne surtout les développeurs et les professionnels qui suivent la Game Developers Conference. Le souci, c’est que Sony avait teasé énormément cet événement sur l’ensemble des réseaux sociaux pour ramener le maximum de personnes… Mais surtout de fans et de joueurs. Aucun jeu, pas de gameplay, pas de démonstration, pas d’image de la console ni de la manette. Cette première prise de parole fut un flop total du point de vue des joueurs et des consommateurs.

Ainsi, sans grande difficulté, Microsoft prend l’avantage haut la main sur la communication autour des caractéristiques techniques.

CATÉGORIE 09 – LA MEILLEURE CONFÉRENCE GAMING

Pour cette nouvelle catégorie, nous allons parler des premières prises de paroles de la part de Sony et Microsoft concernant les premiers jeux next-gen.

Microsoft – C’est au début du mois de mai 2020 que Microsoft prendra la parole pour la première fois à propos des jeux next-gen. C’est au cours d’un Inside Xbox pour mettre en avant les premiers jeux indépendants et des jeux tiers que la firme compte donner un aperçu des capacités de la Xbox Series X. Hélas, pour la première fois depuis décembre 2019, Microsoft va faire un faux pas et va un peu « sur-hyper » les joueurs en teasant pendant plus d’une semaine l’événement. Chose que la firme n’avait jamais faite avec un Inside Xbox. Au moment de la diffusion de l’événement, l’Inside Xbox sera plutôt bon, dynamique, avec quelques petites surprises, mais les joueurs seront mécontents de voir pratiquement que de la cinématique, avec très peu de gameplay, et avec des jeux indépendants très beaux… Mais loin de la qualité promise sur Xbox Series X avec les gros jeux. Poussant ainsi Microsoft à faire une déclaration sur les réseaux sociaux en s’excusant de la « sur-hype ».

Hélas, nous ne pourrons pas donner de seconde chance à Microsoft avec le Xbox Showcase de juillet 2020, puisque ce nouvel événement sera tout aussi mal reçu de la part des joueurs et de la presse à cause d’une conférence qui encore une fois va privilégier les trailers plutôt que les gameplay. L’un des principaux gameplay sera celui d’Halo Infinite et se révélera être très décevant.

Sony – Du côté Sony, il n’y aura pas besoin de deux événements. Dès le 11 juin avec « The Futur of Gaming », Sony va mettre tout le monde d’accord en une petite heure. Gran Turismo 7, Ratchet & Clank Rift Apart, ou bien encore le fameux Horizon Forbidden West… En terminant en beauté par le reveal de la PS5, c’est un sans faute de la part de la firme nippone.

Difficile de ne pas attribuer facilement le point à PlayStation qui va donc recoller au score dans ce duel.

CATÉGORIE 10 – LA MEILLEURE ANNONCE HARDWARE

Pour cette avant-dernière catégorie, nous allons nous concentrer sur l’annonce des accessoires hardware qui accompagneront la sortie des consoles.

Microsoft – Hélas, du côté de Microsoft, aucun accessoire ne sera proposé au moment de la sortie de la Xbox Series X, si ce n’est la manette qui sera offerte avec une console. Aucun casque, aucune oreillette, aucune caméra ou encore de télécommande pour l’utilisation multimédia de la console.

Sony – Du côté de Sony, la firme a anticipé. En plus de la sortie de la PS5 et de la PS5 Digital Edition, Sony proposera une télécommande multimédia permettant de naviguer sur les différentes applications et fonctionnalités que proposera la console. Mais ce n’est pas tout, puisqu’un nouveau casque Pulse Audio 3D sera également proposé pour une expérience optimale et pour profiter pleinement du son 3D de la PS5. Enfin, en prévision de la nouvelle version du PlayStation VR, une nouvelle PlayStation Camera sera également proposée dès le lancement de la console.

Du côté hardware, là encore il n’y a pas de match avec Microsoft qui ne proposera rien, face à Sony qui proposera de quoi prolonger notre expérience gaming et multimédia. Sony reprend encore une fois l’avantage.

CATÉGORIE 11 – LA COMMUNICATION ESTIVALE

Pour cette dernière catégorie, nous allons revenir sur cet été et la communication générale de Sony et Microsoft au cours des deux-trois derniers mois.

Microsoft – Après plus de cinq mois de communication quasiment parfaite, Microsoft réalisera son premier faux pas en mai avec l’Inside Xbox. Puis enchaînera les erreurs au cours des mois de juillet et d’août. Première conférence gaming décevante. Reveal des jaquettes Xbox Series X en juillet qui sont très similaires aux jaquettes Xbox One et qui changeront dès le mois d’août pour retirer un fameux macaron « Optimisé pour Series X » qui gâchait toutes les jaquettes. Deuxième conférence gaming décevante en juillet. Report d’Halo Infinite suite aux critiques très mauvaises qui ratera donc le lancement de la Xbox Series X alors que le jeu est annoncé depuis plus d’un an comme le principal jeu de lancement de la console. Une multitude de leak autour de la Xbox Series S qui n’est désormais plus un secret pour personne. L’été fut très compliqué pour la firme de Redmond qui a également annulé tous leurs événements dont les fameux Xbox 20/20 qui avaient été annoncés en juin comme des rendez-vous tous les mois… Et qui auront connu qu’un seul épisode. Le seul point positif c’est l’annonce de la période de sortie de la Xbox Series X qui est confirmée pour novembre 2020.

Sony – Si pendant de nombreux mois, les joueurs commençaient à pointer du doigt Sony en disant que la firme était terminée, qu’elle n’allait pas pouvoir faire face à la Xbox Series X, une console plus puissante avec une communication parfaite… La tendance s’est inversée dès le mois de juin 2020. S’il y’a bien un domaine dans lequel Sony est au-dessus de tout, c’est le catalogue de jeux et la qualité de ses exclusivités. Dès la première conférence gaming de la PS5 en juin 2020, Sony va inverser la tendance et créer une énorme hype. Avec les erreurs de Microsoft tout au long du mois de juin, juillet et août, la conférence PS5 ne cessera de prendre de l’ampleur et avoir un impact fort. Début 2020, de nombreuses rumeurs annoncent que Sony aurait réalisé un partenariat de 750 millions de dollars avec plusieurs éditeurs tiers pour rendre des jeux exclusifs à la PS5 pendant quelques mois ou de manière définitive. Enfin, Sony dévoilera le tout premier spot TV de la PS5 mettant en avant les nouvelles fonctionnalités de la manette. Un spot TV qui sera diffusé pour la première fois le dimanche 23 août 2020 à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions sur la chaîne TF1. Un été sans faute pour Sony.

Ainsi, il est encore une fois impossible de ne pas accorder le point à Sony/PlayStation qui réalise le sans-faute pour cet été. La PS5 remporte donc ce premier duel sept points à cinq.

Ce duel est le premier d’une longue série puisqu’il faudra par la suite noter la prochaine prise de parole « gaming » de Microsoft et de Sony, ainsi que l’annonce des prix, de la date de sortie et du line-up des deux consoles. Avant le duel final sur le test des deux machines et de leurs premiers jeux.

Et vous ? Que pensez-vous de ce premier duel et quel est votre avis sur les différentes catégories ? On attend avec impatience vos avis dans les commentaires et sur les réseaux sociaux pour en débattre (dans la bienveillance) ensemble !