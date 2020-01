Dyson présente une lampe de bureau à plus de 800 dollars

Dyson est une marque connue à l’origine pour ses aspirateurs haut de gamme, présente désormais un tout nouveau type de lampe. Ce concept baptisé Dyson Lightcycle Morph a la capacité de s’adapter à la lumière ambiante, mais également à bien d’autres critères comme l’humeur de son propriétaire.

La lampe Dyson Lightcycle Morph propose quatre modes : Ambient Light permet de mettre en place une ambiance chaleureuse comme si la pièce était éclairée à la bougie. Task Light est un mode qui permet de réduire la fatigue oculaire grâce à sa lumière blanche. Il y a également un mode qui permet d’éclairer entièrement une pièce, il s’agit de Feature Light. Pour finir, vous pouvez utiliser cette lampe à des fins décoratives, pour faire ressortir les reliefs de la pièce.

Quelle est l’utilité d’un tel produit ?

Pour switcher entre les modes et gérer l’éclairage de votre pièce, il faudra que vous ayez en votre possession l’application Dyson Link. C’est notamment grâce à cette application que la Dyson Lightcycle Morph pourra s’adapter à votre âge ou à votre humeur afin de vous proposer l’éclairage qui vous correspond le plus. Par exemple, un utilisateur plus âgé profitera d’une lumière plus puissante en raison de ses difficultés pour lire ou tout simplement des problèmes de vue plus fréquents.

Dyson prend le risque d’affirmer que sa lampe a une durée de vie de 60 ans, et vu son prix c’est plutôt normal. En effet, si le concept est assez intéressant, son prix lui reste conforme à que Dyson a l’habitude de proposer c’est-à-dire des tarifs très haut de gamme. Il faut compter 649,99 dollars pour la lampe de bureau, et 849,99 pour la version avec pied sur le sol. Malgré toute la technologie présente dans ces lampes, les prix restent bien trop élevés pour ce que propose un tel produit.