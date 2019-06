[E3 2019] Contra Rogue Corps, une belle dose de rétro version 2019 par Konami !

Il y’a 32 ans, en 1987, la série Contra était lancée sur les bornes d’arcades, puis sur la console de Nintendo avec une version NES, et sur les différents PC de l’époque avec l’Amstrad CPC, le Commodore 64, le DOS, le MSX 2, ou encore le ZX Spectrum. C’est donc 32 ans plus tard, lors de l’E3 2019 à Los Angeles que Konami annonce le grand retour de la licence avec Contra Rogue Corps ! Un jeu avec une dose de nostalgie, de rétro, à la sauce 2019 !

Contra Rogue Corps – Allons tuer des Aliens ! Et pas que !

C’est au cours d’un long moment, manette en main, que nous avons pu découvrir le nouveau Contra qui débarquera dès cette année sur PS4, Xbox One et également sur Nintendo Switch. Au programme, un jeu bien nerveux, bien fun, jouable seul, en coopération en ligne ou en écran scindé et même en mode « joueurs contre joueurs » en ligne ! Histoire que tout le monde y trouver son compte.

Principalement, Contra Rogue Corps proposera une campagne solo avec plusieurs stages (niveaux) où il faudra se frayer un chemin jusqu’à un boss final. Vous aurez le choix entre quatre personnages, dont Mrs Haraki, une fille spécialisée dans l’infiltration. Kaiser, le dandy américain bien stéréotypé qui fonce dans le tas. Le gros panda et le Gentleman, un Alien qui fut élevé en captivité par les hommes.

Le concept de Contra est donc d’enchaîner les stages (que vous lancez depuis un camp de base) et de vous frayer un chemin parmi les très nombreux ennemis. Pulvérisez-les avec deux armes pour chaque personnage (attention, les armes surchauffent). Un jeu bien nerveux, qui plaira sans doute aux joueurs qui aiment les jeux en coop, car même s’il peut être joué en solo, l’intérêt de Contra Rogue Corps est de pouvoir être fait en coopération (surtout avec la présence de coop en local).

Pour ce qui est des affrontements PVP (joueurs contre joueurs), ils pourront être faits en 2vs2, 3vs3 ou 4vs4 dans des arènes spécialement réalisées pour l’occasion. Une première prise en main plutôt sympathique, fun, et déroulante ! À voir désormais sur la longueur si le jeu ne devient pas vite répétitif et lassant pour les joueurs, et surtout à voir ce que le mode en ligne (coop et compétitif) peut donner !