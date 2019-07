[E3 2019] La sélection des futurs jeux mobiles Gameloft (LEGO, Asphalt, Disney…)

L’E3, c’est le grand rendez-vous tous les ans de l’industrie du jeu vidéo, des annonces sur l’avenir de cette dernière, que ce soit en termes de jeux sur consoles, PC, en réalité virtuelle, réalité augmentée, mais également sur mobiles, où de plus en plus de joueurs commencent à jouer sur cette plateforme. C’est pourquoi nous avons été reçus par Gameloft pour découvrir leurs quatre prochains gros jeux qui arriveront au cours de cette année 2019 !

Asphalt 9 Legends débarque sur Switch

Des voitures de rêves, un gameplay nerveux, dynamique, mais accessible, des épreuves en ligne, une belle durée de vie… C’était un peu le concept d’Asphalt 9 Legends sur mobile ! Avec sa version (gratuite) sur Nintendo Switch, Gameloft va également proposer un mode offline avec quelques épreuves où il sera possible de jouer sous forme de mode carrière sans être connecté ! Mais aussi, et surtout, un mode multijoueur local jusqu’à quatre sur une même console ! Et ça, on ne va pas se mentir c’est carrément génial ! En plus de cela, vous retrouverez tout le contenu de la version mobile qui arrivera progressivement sur le jeu et… gratuitement ! Asphalt 9 Legends est attendu pour cet été sur Switch et cela risque d’être un incontournable pour les fans de jeux de courses !

LEGO Legacy Heroes Unboxed

Le second gros jeu de Gameloft sera incontestablement LEGO Legacy Heroes Unboxed qui débarquera cet automne, gratuitement, sur la plupart des mobiles. Au programme ? Une véritable déclaration d’amour à l’histoire LEGO ! Plus de 40 ans d’histoire, 40 ans de petites briques, 40 ans de sets LEGO dans un seul et même jeu ! Il s’agit d’un jeu de stratégie où vous allez devoir créer une équipe de cinq personnages, pour vous affronter dans des combats au tour par tour. Au fil des victoires, vous débloquerez de nouveaux sets de LEGO avec de nouveaux décors, mais aussi et surtout de nouveaux personnages pour vos combats ! Tout l’intérêt du titre c’est de savoir que les équipes de Gameloft sont allées jusqu’au siège social LEGO au Danemark, voir les archives pour reproduire à l’identique les boîtes et les façons de monter les sets de LEGO ! Du premier set au dernier en date, tous seront disponibles ! Pour le moment, tous les sets sous licences (Harry Potter, Star Wars etc…) ne seront pas disponibles, mais il n’est pas du tout impossible que ces derniers puissent voir le jour par la suite !

Les casse-tête Disney sont aussi de la partie !

Gameloft compte également sortir deux nouveaux jeux Disney cet été et cet automne. Le premier, accessible à tous sera Disney Getaway Blast qui devrait débarquer au mois de juillet. Il s’agit d’un jeu traditionnel ou il va falloir assembler des couleurs entre elles pour « nettoyer » un tableau. Une fois cela fait, vous remportez des bonus pour débloquer de nouveaux personnages et surtout pour réparer une île qui fut détruire afin d’en faire un joli lieu de vacances ! Derrière son aspect cartoon, Disney Getaway Blast propose un style bien à lui. Disney a laissé la liberté à Gameloft de créer son propre style graphique pour le jeu et c’est assez sympa avec des personnages assez mignons. Derrière son aspect « enfantin », Disney Getaway Blast reste un bon jeu de casse-tête pour tous, petits et grands !

Disney Princess Majestic Quest

Enfin, le dernier jeu Gameloft est Disney Princess Majestic Quest qui arrivera lui cet automne (sans doute pour la rentrée). Au programme cette fois, le même concept que le jeu précédent, un jeu de casse-tête traditionnel, mais qui se place dans le monde des Princesses Disney ! Cette fois, il ne faut pas reconstruire une île, mais les différents châteaux et palais de Belle, Jasmine ou encore Aurore ! Cette fois, le jeu s’adressera plus particulièrement aux plus jeunes voir aux petites filles, bien que dans les grandes lignes, cela reste un jeu de casse-tête gratuit qui pourra plaire à tous les fans du genre (s’ils font abstraction des petites cinématiques et des bla-bla entre les personnages !).