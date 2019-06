[E3 2019] Nos premières impressions sur LEGO Star Wars Skywalker Saga

Le monde de la brique est sens dessus dessous ! Lors de l’E3 2019, Warner Bros. Games et TT Games ont annoncé l’arrivée d’un nouveau jeu pour l’année 2020… Et pas n’importe lequel ! Une compilation qui va regrouper pas moins de neuf jeux LEGO en un seul coffret ! Il s’agit de la Star Wars The Skywalker Saga qui débarquera l’année prochaine sur la plupart de nos supports. Nous avons eu la chance d’avoir accès à un premier gameplay lors de l’E3 2019 aux côtés des développeurs, voici nos premières impressions !

LEGO Star Wars – La compilation ultime en approche ?

Il y’a 14 ans, en mars 2005, LEGO lançait officiellement le jeu « LEGO Star Wars – The Videogame ». L’idée est de faire partir les joueurs dans une galaxie lointaine très lointaine avec les trois premiers opus de la série (les trois premiers dans l’ordre chronologique de la saga, donc avec La Menace Fantôme, L’Attaque des Clones et la Revanche des Siths).

LEGO trouve la formule gagnante qui va plaire aux petits et aux grands avec un jeu très fidèle aux films originaux, avec une bonne dose d’humour, jouable à deux en écran splitté. Bref, LEGO Star Wars est une véritable pépite du jeu vidéo et les nombreuses suites vont s’enchaîner avec toujours plus de grandes licences du 7e art comme Indiana Jones, Harry Potter, Batman, Le Seigneur des Anneaux ou bien encore Jurassic Park.

Les jeux LEGO Star Wars sont cependant ceux qui rapportent toujours le plus de succès à TT Games. Ainsi, nous étions un peu surpris de ne voir qu’aucun jeu LEGO « Star Wars Les Derniers Jedi » n’étaient prévus lors de la sortie du film. Nous avons désormais la réponse, TT Games prépare une compilation ultime qui regroupera neuf jeux inédits, dont « Les Derniers Jedi » et « L’Ascension de Skywalker » qui sortira en fin d’année partout dans le monde. Et oui, vous avez bien lu « inédit ».

Car la particularité de LEGO Star Wars The Skywalker Saga, n’est pas de proposer un remaster des premiers opus, mais bien un remake. Ainsi, TT Games repart de zéro ! Les premiers jeux sortis en 2005, 2006, ainsi que LEGO « Star Wars VII Le Réveil de la Force » vont tous connaitre de gros changements !

En effet, depuis quelques opus, LEGO propose de petits mondes ouverts, des répliques cultes des films, et beaucoup plus d’interactions avec les personnages, les animaux ou les véhicules des différents univers. Et c’est avec pas mal de plaisir que nous apprenons qu’il en sera de même pour les neuf jeux LEGO. Ainsi, la démonstration que nous avons vu se déroulait sur Star Wars VI : Le Retour du Jedi, au début du film lorsque Luke et Lando retournent sur Tatooine pour récupérer Han Solo. On découvre ainsi un petit village des hommes des sables accessible en mode libre. Graphiquement, c’est très joli ! On voit qu’il y a encore eu de l’amélioration sur ce point. Il est possible d’interagir avec une multitude de personnage, d’animaux, de changer de personnages à volonté pour passer d’un Jedi à un droïde, à un extra-terrestre, etc. Malheureusement, il s’agissait d’une très courte démo de seulement 20 minutes ayant principalement pour but de nous expliquer que le développement des jeux a été repris de zéro pour proposer une toute nouvelle expérience. Ainsi, même si vous avez joué aux premiers jeux sur PS2, vous allez pouvoir découvrir de nouvelles séquences inédites avec cette nouvelle compilation.

On nous promet également des zones en monde ouvert encore plus vastes que dans les précédents jeux LEGO. Autant vous dire que nous avons bien hâte de découvrir cela ! Mais il faudra être patient, LEGO Star Wars The Skywalker Saga est attendu pour le début d’année 2020. D’ici là, nous aurons sans doute la chance de reposer les mains dessus !