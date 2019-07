[E3 2019] Nous avons joué à Final Fantasy VII Remake, nos avis très enthousiastes !

C’est en 1997, il y’a donc 22 ans, que Final Fantasy VII débarque partout dans le monde. Janvier pour le Japon, septembre pour l’Amérique et le 17 novembre pour l’Europe. En 2015, lors de la conférence PlayStation, c’est bien dans le monde entier que le remake de Final Fantasy II fut présenté. Malheureusement, ce dernier a connu un développement plutôt compliqué, se faisant bien attendre. Mais cette fois, c’est officiel, c’est une nouvelle fois dans le monde entier qu’il débarquera le 3 mars 2020 en exclusivité sur PlayStation 4. Nous avons pu jouer à une démo du jeu neuf mois avant sa sortie, une démo pour la première fois jouable. Comment cela s’annonce-t-il ?

Final Fantasy VII Remake : Le grand retour de Cloud Striffe !

Une vue sur la ville de Midgar. Graphiquement magnifique. Un niveau de détails bien élevé. La caméra plonge et nous place devant Cloud Striffe et Barret Wallace. Nous avons juste le temps de tester les touches, puis il est déjà l’heure de descendre dans l’arène. Oui, cette démo nous proposera de faire face au fameux Scorpion Sentinel qui fut présenté dans la vidéo de gameplay de la conférence Square Enix à l’E3 2019.

Oubliez le traditionnel combat au tour par tour. Avec Final Fantasy VII Remake, l’idée de Square Enix est de rendre le jeu plus dynamique ! Alors, cela ne veut pas dire que le jeu est devenu un beat’em all ou un jeu de fighting, mais le développeur japonais a simplement modifié les règles. Désormais, nous sommes dans un combat dynamique où vous pouvez enchaîner les coups (votre adversaire aussi du coup), il est possible de vous mettre à couvert derrière des objets, de vous protéger pour contrer des attaques et même consommer des potions ou autres pour pouvoir régénérer votre vie par exemple.

Mais attention à ne pas abuser de la couverture et de la protection ! En effet, vous disposez de votre jauge d’ATB (Active Time Battle). Il s’agit d’une jauge qui augmente petit à petit à force de donner des coups à votre ennemi. Cependant, dès que vous vous arrêtez, pour contrer les coups de votre adversaire, pour vous mettre à couvert, cette jauge descend. Or, il est très important de la remplir pour avoir un petit effet de Bullet Time (un ralenti) et enchaîner votre ennemi ! Essayez de jouer stratégiquement afin de faire correspondre votre jauge d’ATB avec la jauge de stagger ! La jauge de stagger est cette fois la jauge de l’ennemi qui se remplit (plus lentement) lorsque vous enchaînez vos combos ! Une fois la jauge remplie, votre adversaire est momentanément cloué au sol avec un effet au ralenti où là encore vous pouvez l’enchaîner et lui enlever un maximum de vie !

En plus des différentes attaques de mêlée, vous aurez également plusieurs attaques plus lourdes, des combos plus violents qui pourront faire mal à votre adversaire. Il sera également possible, par une simple touche, de changer de combattant ! Car oui, nous avons également pu nous battre avec Barret lors de cette démo ! Avant de prendre son contrôle, il est déjà possible avec Striffe de lui demander d’attaquer, de prendre de la vie, de vous envoyer de la vie ou de réaliser un combo ! Quand on vous disait que le système de tour par tour traditionnel est à oublier, cela ne veut pas dire qu’il n’existe plus. Il change simplement ! Vous ne pourrez pas attaquer non-stop sans limites, et vous n’allez pas pouvoir abuser des potions ou autres pour vous soigner ! Il y’aura un délai à respecter pour la prise d’items, et vos adversaires auront toujours moyen de vous contrer et de contre-attaquer pour que le combat ne soit pas toujours à sens unique !

Final Fantasy VII Remake : Un avenir très prometteur !

Si ce premier aperçu semble très prometteur, l’ensemble du projet semble l’être également. Square Enix promet de mettre encore plus en avant la ville de Midgar, de mettre plus en avant les personnages secondaires dans une multitude de nouvelles séquences ! Car oui, l’intérêt de ce Final Fantasy VII Remake n’est pas de proposer un « simple » remake, mais de proposer une réadaptation du jeu ! Ainsi, nous apprenons qu’il devrait y avoir de nombreuses séquences inédites ! Tout en promettant de rester fidèle au jeu et à l’ambiance pour ne pas décevoir les fans. De quoi faire de nombreux heureux.

Seule petite tâche sur le tableau, de nombreuses rumeurs annoncent que Final Fantasy VII Remake ne sera pas un jeu, mais plusieurs jeux épisodiques. Si cela s’avère être vrai, ça risque de faire de nombreux déçu et rendre le prix du jeu au final plutôt élevé. Affaire à suivre !