[E3 2019] Nous avons pu tester Shenmue III, et c’est une douche froide

Grosse licence de la Dreamcast en 1999 avec son premier opus, et en 2001 avec sa suite, Shenmue est une légende de jeu vidéo, qui aura fait beaucoup parler de lui bien longtemps après sa sortie. Au fil des ans, Shenmue est devenu un mythe, qui ne cessait de susciter pas mal de questions autour de son avenir. Les fans de cette licence dirigée par Yu Suzuki restaient sur leur faim sans savoir la suite et le fin mot de l’histoire de Ryo, le personnage principal de la série. Après des années d’attentes et d’espoirs, Shenmue III est annoncé via un Kickstarter en juin 2015, lors de la conférence E3 de PlayStation. Dès lors, un record sur le site va être explosé avec plus de 7 millions de dollars récoltés pour le développement du jeu. Un record sur Kickstarter, mais une somme infime pour le développement d’un jeu de cette ampleur. Malgré tout, le développement débute et le jeu est dans un premier temps prévu pour fin 2017. Puis fin 2018. Et désormais, fin 2019. Et, si l’on se fie aux premières minutes que nous avons pu passer manette en main, il serait peut-être judicieux de prévoir fin 2020…

Shenmue III – Un opus qui va faire oublier la légende…?

Si les premières informations étaient quelque peu inquiétantes autour de Shenmue III, Sega a vite rectifié le tir avec un second trailer beaucoup plus rassurant et des promesses assez ambitieuses pour ce nouvel opus tellement attendu, qui aura pour but de prolonger l’histoire de Ryo (jusqu’à 40% donc… Il devrait y avoir un Shenmue IV voire même un Shenmue V…). L’occasion peut-être de toucher un plus large public, de nouveaux joueurs et de relancer considérablement la licence ! Malheureusement, tout cela est mal parti. Que ce soit pour conquérir de nouveaux joueurs, ou que ce soit pour relancer la série et espérer avoir de nouveaux opus.

En effet, après deux à trois ans de développement, lors de cet E3 2019, et à seulement quatre ou cinq mois de sa sortie officielle (prévue pour la mi-novembre sur PS4 et PC), il est clair que Shenmue III n’est pas prêt. Il ne s’agit absolument pas d’un jeu de cette génération. En retard techniquement, et, en plus de cela, techniquement dépassé (on est resté sur du jeu Dreamcast, mais en 2019 sur PS4 et PC). Animations inexistantes, un Ryo rigide comme un bâton de bois, pas d’expressions du visage… Bref, dès les premières minutes, on sait que cela va être dur.

En plus d’être à la ramasse techniquement, Shenmue III dispose de graphismes très lointains. Nous sommes clairement sur un niveau fin de génération PS3 et non sur un niveau fin de génération PS4. Rajoutons à cela pas mal d’aliasing, quelques objets qui « pop » (ou des PNJ qui disparaissent en pleine cinématique), et il y a de quoi être inquiet. Et que dire du doublage en anglais… Que tout le monde va désactiver pour jouer en VOSTFR. Car oui, cette version anglaise sous-titrée en français est d’une violence… Avec aucune crédibilité.

Alors, avec tout cela, on imagine que vous êtes très inquiets. Et bien, nous aussi. Fort heureusement, il y a quand même deux ou trois trucs positifs. Par exemple, l’âme de Shenmue semble respecter avec des paysages sympathiques et une ambiance sonore vraiment cool. Il y’a également une multitude d’interactions ! Caresser des animaux, faire des combats, participer à des minis-jeux à la fête foraine, ou faite des petits services pour des PNJ (comme couper du bois), ou bien encore, discuter avec les PNJ ! Bien que, pour ce point, vous allez vite être déçu et lassé. En effet, chaque PNJ ne dispose que d’une seule ligne de dialogue, alors autant vous dire que la conversation va vite tourner en rond.

Alors oui, c’est inquiétant. Ce n’est pas très beau, ce n’est pas très fun à jouer, il y a des bugs, il y a des soucis d’affichage, et cela doit arriver pour le 19 novembre. Autant dire que les délais semblent impossibles à tenir et qu’il est vraiment triste que voir un jeu, une licence si mythique du jeu vidéo se préparer à faire son grand retour de la sorte. Alors, on va essayer de se satisfaire de l’ambiance, de ce qui a fait la force de Shenmue et nous allons espérer surtout une histoire en béton armé.