E3 2019, Bilan de cette édition décevante, qui annonce une année 2020 déjà culte ?

Cette semaine, le grand événement autour du jeu vidéo c’était la nouvelle édition de l’Electronic Entertainment Expo, soit l’E3 2019 pour les intimes. Chaque année, la ville de Los Angeles donne rendez-vous aux joueurs, mais aussi, et surtout aux principaux acteurs de l’industrie du jeu vidéo pour y dévoiler l’avenir de cette industrie, de ce divertissement qui prend de plus en plus d’ampleur partout dans le monde. Presse-citron était sur place pour couvrir l’événement et découvrir de nombreuses avant-premières sur place. Un jour après la fin de cette édition, que pouvons-nous retenir de l’E3 2019 ? Une année décevante ? Une transition pour 2020 qui s’annonce d’ores et déjà incroyable ?

L’E3 2019 – Une édition décevante, mais qui annonce du lourd

Dès le lancement des hostilités samedi dernier avec l’EA Play, ainsi que les premières conférences, nous avons compris que cette année serait celle de la transition. La transition entre l’industrie actuelle du jeu vidéo, composée de trois grands acteurs qui sont Sony (PlayStation), Microsoft (Xbox) et Nintendo (Switch), vers l’avenir du jeu vidéo qui sera composé demain d’un quatrième acteur avec Google (Stadia), et une nouvelle génération de consoles d’ores et déjà prévu pour Noël 2020 avec la PS5 du côté PlayStation et le Project Scarlet du côté Xbox.

L’E3 c’est dans un premier temps le bal des conférences. Tous les ans, c’est une dizaine de conférences qui font monter la pression avant l’ouverture du salon deux jours plus tard. Cette année, vous avez pu suivre en direct sur Twitter certaines conférences, et nous avons fait un gros résumé des cinq principales conférences de cette année (à retrouver plus bas). Ainsi, du côté de conférence nous retiendrons la bonne conférence de Microsoft qui, malgré ça, nous laisse un peu sur notre faim. Avec l’absence de PlayStation, un énorme boulevard s’offrait à Microsoft lui permettant de proposer une conférence mythique. Sans parler de grosses annonces, Microsoft aurait pu bouleverser tout le monde avec de grosses séquences de gameplay pour ses jeux les plus attendus (comme Gears 5 qui arrivera le 10 septembre), ou titiller Google Stadia avec une démonstration du Xcloud. Au lieu de cela, Microsoft livrera une solide conférence avec plus de 60 jeux, de nombreux trailers, 14 jeux en exclusivités, et une belle mise en avant du Xbox Game Pass. Du côté de Bethesda, là encore il faudra se contenter d’une conférence avec de nombreux jeux déjà vus l’année dernière (Fallout 76, The Elder Scrolls (Blades, Online et Legends),

Wolfenstein). Nous retiendrons tout de même l’annonce de deux nouvelles licences, mais qui ne sont pas prévues avant l’été 2020 au mieux. Du côté d’Ubisoft, nous aurons au moins eu le plaisir d’assister à une belle présentation de Watch Dogs Legion accompagné d’une longue séquence de gameplay. Malheureusement, pas de grosse surprise cette année en termes d’annonce, et même le fameux « One More Game » qui fait la marque de fabrique d’Ubisoft. Cette année, cette surprise de fin de conférence semble intéressante, mais ce fut qu’un très court aperçu de quelques secondes qui fut proposé pour Gods & Monsters.

Il faudra donc attendre les deux dernières conférences avec Square Enix qui viendra bousculer un peu tout le monde avec Final Fantasy VII Remake et son gameplay bien nerveux, l’annonce de Final Fantasy VIII Remastered, et la présentation de Marvel’s Avengers. Mais le clou du spectacle sera Nintendo qui dévoilera une quantité énorme de jeux lors de son Nintendo Direct de 45 minutes. C’est peut-être même le reproche que l’on pourrait faire à Big N, d’avoir voulu nous assommer d’annonce, ne nous laissant pas le temps de les digérer, allant parfois jusqu’à proposer des trailers de quelques secondes à peine. Cependant, les principaux jeux comme Luigi’s Mansion 3, Animal Crossing New Horizon, et l’annonce de The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 auront tout de même permis à Nintendo de faire sensation.

Nous nous retrouvons ainsi avec des conférences qui ne sont pas mauvaises, mais qui manquent cruellement de surprises. Il manque le « Whouahou effect » qui fait qu’une conférence marquera l’histoire du salon. Nous avons à la place des conférences qui font simplement le job.

Alors forcément, les conférences étant un avant-goût du salon… Et bien, il n’y avait pas de quoi s’emballer. On retiendra la statistique qui fait mal où près de 50% des jeux présentés lors des conférences étaient déjà présents lors de l’E3 2018. Pire, si l’on compte tous les jeux que l’on connaissait avant cet E3 (qui ont donc été annoncé entre l’E3 2018 et l’E3 2019) c’est environ 75/80% des jeux. Ce qui donne un ratio très faible de « nouveaux jeux ». Et ce qui montre clairement, que nous sommes en fin de génération, que nous sommes dans un E3 de transition.

Fort heureusement, pour les journalistes, tout cela est moins frustrant. Car sur le salon, dans le Convention Center, nous avons la chance de découvrir les jeux hors des conférences, avec souvent du gameplay. Cyberpunk, Marvel’s Avengers, Star Wars Jedi Fallen Order, Watch Dogs Legion, Shenmue III, le Xcloud de Microsoft, tout cela on vous en parlera très bientôt sur Presse-citron puisque noue avons eu droit à des démonstrations en behind closed doors directement avec les développeurs, voir même, nous avons pu prendre en main certains de ses titres comme le très attendu Final Fantasy VII Remake, Dragon Ball Z Kakarot, Luigi’s Mansion 3, ou bien encore Borderlands 3 !

Ainsi, on notera que cette année certains jeux parviennent à tirer leur épingle du jeu, cependant, c’est bel et bien le jeu du studio Polonais CD Projekt Red qui semble ressortir grand gagnant de cet E3 2019. Cyberpunk 2077 qui arrivera le 16 avril 2020 à effectivement mis toute la presse d’accord au cours d’une longue séquence de présentation de 50 minutes.

On attendait Microsoft sur un gros point : L’annonce de leur console nouvelle génération. Depuis deux ans, Phil Spencer (Patron de la branche Xbox), commence à teaser l’avenir. L’année dernière, pour la première fois il utilisait le nom de code « Project Scarlet » pour annoncer que le futur était en marche. Cette année, de nombreuses rumeurs annonçaient la grande annonce autour de ce projet. Malheureusement, Microsoft ne marquera pas les esprits avec une annonce identique à l’annonce de la Xbox One X. L’équipe de développement (qui, au passage, est la même que celle de la Xbox One X) adresse un message aux fans et aux joueurs Xbox et parlent de l’avenir. Puis un logo est dévoilé, et pas plus. Phil Spencer dévoilera quelques spécificités de la console comme la possibilité d’afficher du 8K, en 120FPS, la compatibilité avec le Ray Tracing, l’arrivée d’un disque dur SSD qui aura pour objectif de supprimer les temps de chargements, pour une console qui se veut être quatre fois plus puissantes que la génération actuelle.

Si nous restons un peu sur notre faim, du côté des informations, nous pouvons déjà faire une croix sur notre calendrier. Car oui, le Project Scarlet arrivera pour les fêtes de Noël 2020. Nous pouvons attendre ainsi la nouvelle console de Microsoft pour octobre, novembre ou début décembre 2020, même si le mois de novembre semble une très belle option (toutes les Xbox ont été lancées en novembre). Ainsi, il y’a de grandes chances pour que l’année 2020 soit l’année de la nouvelle génération avec l’arrivée également de la PlayStation 5 qui commence elle aussi à faire parler d’elle.

« L’avenir du jeu vidéo n’est pas dans une console« . Cette phrase qui ferait grincer des dents à plus d’un joueur est une phrase que l’on retrouve sur le site officiel de Google Stadia. D’après Google, l’avenir du jeu vidéo est un avenir sans matériel, via le Cloud Gaming ou le Streaming. C’est d’ailleurs sur toute cette idée qu’est basée Stadia. Et pour le moment, le concurrent direct à Google c’est Microsoft avec le XCloud. Alors, de son côté, Microsoft souhaite être claire et son boss Phil Spencer vient de déclarer que le Project Scarlet ne sera pas la dernière console de Microsoft. Que le XCloud est une nouvelle façon de jouer afin de permettre aux joueurs Xbox de pouvoir bénéficier d’un large éventail de possibilités pour jouer de n’importe quelle manière possible. Si Google a voulu couper l’herbe sous le pied de tout le monde en proposant un Stadia Connect jeudi dernier, juste avant l’E3, en annonçant le lancement de son service pour novembre 2019, Microsoft lui a sympathiquement répondu en annonçant le lancement du XCloud pour octobre. De plus, les premiers retours sont tombés autour de Google Stadia et du XCloud de Microsoft, et apparemment, la balance penche bien en faveur du « X » de Xbox. Mais nous aurons l’occasion de vous reparler de cette technologie très prochainement au cours d’un article spécial suite à notre long moment d’essai sur le XCloud justement.

Un E3 décevant, cache-t-il un E3 exceptionnel ? Eh bien non, loin de là. Cependant, il y’a des signes qui peuvent nous donner un aperçu de ce que sera l’E3 l’année prochaine. Et pour l’année 2020, il y’a de grandes chances pour que ce soit une année assez folle, qui pourrait même déjà être culte. En effet, une grande quantité de jeux très attendue (Final Fantasy VII Remake, Cyberpunk 2077, Marvel’s Avengers, Watch Dogs Legion), tous arriveront avant l’E3. Avec le Projet Scarlet d’ores et déjà prévu pour noël 2020, l’E3 de l’année prochaine sera l’endroit idéal pour y dévoiler cette nouvelle console, et forcément, les jeux qui vont avec.

Du côté de Sony, l’événement devrait être leur grand retour. En effet, ce sont les grands absents de cette année (la première fois de l’histoire de l’E3 qu’ils ne sont pas présents). Leur retour devrait être un événement tout aussi grand que leur absence et de leur côté, il y’a de grandes chances pour que la PS5 soit également de la partie. Idem du côté des jeux, Death Stranding est prévu pour novembre 2018, de nombreuses rumeurs annoncent un The Last Of Us Part II pour début 2020, et Final Fantasy VII Remake arrivera en mars 2020. Ainsi, seul Ghost of Tsushima devrait être encore dans les cartons au moment de l’E3 prochain. Donc là encore, il faudra des jeux.

Enfin, absent de cette année 2019, Google sera désormais un acteur du jeu vidéo implanté dans cette industrie. Ainsi, il y’a de grandes chances que Stadia soit présent (avec pourquoi pas une conférence). Ainsi, l’E3 serait d’autant plus historique puisque pour la première fois depuis de nombreuses années, un nouvel acteur prendrait place au Convention Center. Pour cela, il faudra se donner rendez-vous les 9, 10 et 11 juin prochain, toujours à Los Angeles, pour l’édition 2020 de l’E3 dont les dates viennent de tomber.