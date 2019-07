[E3 2019] Nous avons testé Borderlands 3, la digne suite tant attendue !

Après plus de sept ans d’attente, Gearbox est enfin décidé à nous offrir un Borderlands 3 qui est d’ores et déjà fixé pour le 10 septembre 2019 sur PS4, Xbox One et en exclusivité temporaire sur l’Epic Game Store. Tant d’années d’attente et de faux-espoirs, pour le retour d’un jeu si attendu par les fans. Une attente comme celle-là rajoute forcément une pression supplémentaire, le faux pas est interdit. À trois mois de sa sortie, nous avons pu découvrir manette en main 20 minutes de gameplay du prochain jeu de Gearbox. Est-ce une première approche satisfaisante ?

Borderlands 3 – Bon retour sur Pandore !

C’est donc sept ans après la sortie de Borderlands 2 (qui fut énormément soutenu par Gearbox et qui à même reçu dernièrement un DLC gratuit), que nous allons enfin pouvoir retrouver Pandore dans une toute nouvelle aventure. Cette fois, ce sont quatre personnages qui seront de la partie parmi Zane, Moze, Flak et Amara. Lors de cette démo de gameplay, il était possible de jouer avec Zane ou Amara. Nous avons choisi la sirène aux bras magiques pour nos premiers retours sur Pandore.

Dès le début, nous sommes invités à personnaliser notre personnage. Apparence, armes, compétences, émotes, on peut directement se rendre compte qu’une multitude de nouvelles possibilités s’offrent à nous ! Premier bon point pour Borderlands 3. Très vite, nous sommes plongés dans les premiers paysages du jeu et l’on est tout de suite séduit par la direction artistique (DA) du jeu qui se veut très fidèle aux premiers opus avec quelques améliorations ! Le jeu est plus fin, plus joli avec des textures bien plus jolies. Rien de surprenant, mais c’est toujours agréable à constater.

Pas le temps de nous reposer, nous entrons directement dans l’action avec nos premiers échanges de coups de feu avec l’IA ennemie. L’occasion de nous rendre compte que de nouveaux éléments de gameplay ont été rajoutés ! La possibilité de sprinter, puis de réaliser une jolie glissade par une simple pression du joystick gauche. Idéal lors des gunfights animés pour se déplacer rapidement et nous mettre à couvert.

Possibilité également de sauter et d’atteindre des plateformes en hauteur bien plus facilement et naturellement que dans les précédents opus. Ces quelques améliorations techniques donnent un gameplay plus nerveux et plus dynamique que ce qu’il était déjà, et c’est fort agréable. L’IA également a subi une belle mise à jour ! Désormais, il est loin le temps de l’IA qui reste sur place à se faire tirer dessus sans bouger. L’IA est une véritable pile électrique qui bouge sans cesse ! Petite pause de quelques secondes à couvert, puis elle repart pour essayer de vous prendre à revers ! Une IA plus intelligente, plus complexe, mais beaucoup plus agréable !

Les fameuses compétences spéciales font également leur retour dans Borderlands 3. Vous pouvez en avoir trois au total par personnage, mais une seule sera utilisable. Il sera possible de switcher entre elles au cours du jeu. Sauf si vous utilisez Zane. En effet, ce dernier pourra utiliser jusqu’à deux compétences en même temps, ce qui sera un atout majeur. On trouve cela dommage de voir que ce personnage soit si avantagé. Nul doute que Moze, Flake et Amara disposeront eux aussi de leur petit avantage caché, sinon on ne voit pas l’intérêt d’un tel avantage.

Concernant nos personnages et nos compétences, comme tout bons Borderlands qui se respectent, il sera possible d’améliorer notre héros au fil de l’aventure ! Pour cela, en plus de massacrer vos ennemis, vous allez pouvoir compter sur une multitude de loots sur la map ! Nouvelles armes, gains d’énergies, objets en tout genre… Il sera carrément impossible de louper toutes les choses que Pandore peut vous offrir ! C’est à se demander d’ailleurs s’il n’y a pas eu un excès de loots spécialement pour la démo, car c’est limite un peu trop à notre goût.

Les nouveautés ne s’arrêtent pas aux personnages ainsi qu’au gameplay ! Borderlands 3 reçoit également sa dose de nouveautés en armes ! Que ce soit les grosses armes radioactives qui vont infliger des dégâts à vos ennemis sur la durée. La tourelle sur jambes qui va courir partout sur la map pour un maximum de chaos… Ou même le petit pistolet à eau qui vous aidera à refroidir vos armes ! Et cela n’est qu’une petite partie de l’arsenal que nous avons pu voir !

Borderlands 3 proposera plusieurs planètes à explorer à bord d’un vaisseau qui sera votre base. Possibilité d’améliorer votre équipement, vos armes, votre personnage et de voyager de planète en planète. Un HUB indispensable pour le solo, ainsi que pour le multi. On nous indique d’ailleurs que la coopération fut également améliorée ! Notamment le système de loots qui est désormais dupliqué pour les joueurs afin d’éviter que votre dur labeur se fasse piquer par le coéquipier inconnu qui n’a rien fait de toute la partie ! Malheureusement, nous n’avons pas pu nous essayer à ce mode de jeu qui reste l’un des incontournables de Borderlands !

En bref, c’est un premier (court) aperçu très satisfaisant pour ce troisième opus. Aucun bug, aucun ralentissement particulier à déplorer lors de cette démonstration de 20 minutes. Le jeu est prévu pour le 10 septembre prochain sur PS4, Xbox One et en exclusivité temporaire sur l’Epic Games Store. Et nous ne manquerons pas de vous en reparler d’ici là !