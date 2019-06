[E3 2019] Que dire sur eFootball PES 2020 après deux matchs ?

Chaque année, le duel au sommet c’est la guerre entre les deux jeux et les deux camps de fans de jeux de football : PES vs FIFA. Si depuis la génération PS3/360, FIFA a pris un sérieux avantage, PES ne cesse de revenir depuis la génération PS4 et Xbox One. Depuis deux ou trois opus, le jeu de Konami met en avant de sérieux arguments. Cette année, l’eSport va être un des gros objectifs de cette version 2020 de Pro Evolution Soccer, et ce n’est pas le seul changement radical.

eFootball PES 2020 : La nouvelle génération de football virtuel !

Il va désormais avoir l’habitude de l’appeler « eFootball – PES 2020 ». Terminé le simple « PES », car désormais, Konami souhaite occuper une grande place sur la scène eSport. C’est lors de l’E3 2019 que nous avons pu nous essayer à ce nouvel opus au cours de deux matchs pour découvrir les nouvelles possibilités de gameplay, les nouveautés graphiques, les nouveautés en terme de physique, de gestes techniques ! eFootball PES 2020 à le droit à un petit lifting avec des graphismes plus jolies et de beaux effets. Nous avons pu assister à un match en fin de journée avec des effets lumineux vraiment propres. La modélisation des joueurs, des stades et de l’intérieur des stades dans les vestiaires fut également améliorée. On notera également que le gazon semble bien plus réaliste que dans le précédent opus.

La physique a également était revue, que ce soit celle des joueurs mais aussi de la balle. Il est ainsi désormais possible d’anticiper l’arrivée du ballon avec un nouveau système de contrôle, qui permettra de maîtriser le ballon avec les différentes parties du pied avec une dextérité bien meilleure. Tout a été pensé pour rendre le jeu le plus réaliste possible. Ainsi, les tirs et la trajectoire du ballon vont désormais être influencé en fonction du contexte dans lequel vous vous trouvez. Autrement dit, la précision des tirs et des passes dépendront de la posture du joueur et de la pression qui lui sera infligée par son adversaire.

Au niveau des interactions avec les joueurs, le réalisme est aussi l’objectif principal ! Ainsi, vos coéquipiers vont avoir des comportements différents vis à vis du joueur que vous contrôlez ! Si vous êtes avec Lionel Messi, qui est un joueur plutôt offensif, très technique, vos coéquipiers vont automatiquement s’écarter pour vous laisser le champ libre pour attaquer, dribbler et ils vont essayer d’attirer l’attention de vos adversaires. À l’inverse, si vous êtes avec un joueur qui est connu pour créer le jeu, créer des occasions, vos adversaires vont devenir un peu plus agressif pour créer des espaces, essayer de se démarquer. C’est vraiment une nouveauté bien intéressante.

Cette nouvelle possibilité avec vos coéquipiers sera idéale pour tester le fameux « dribble en fitnesse » qui est la grande nouveauté de ce eFootball PES 2020 en terme de gameplay. Cela permet ainsi aux joueurs de s’infiltrer entre les lignes défensives avec une belle agilité pour mystifier la défense adverse. Une nouveauté qui promet de belles actions !

En bref, ce eFootball PES 2020 a de sérieux arguments qui pourraient vraiment faire la différence cette année. Si cette première approche fut courte et limitée à des matchs d’exhibition, eFootball PES 2020 proposera de nombreuses nouveautés avec une Ligue des Masters approfondies, l’arrivée du mode « MatchDay » qui proposera des événements hebdomadaires avec des défis à relever pour faire gagner des points à son équipe et bien plus encore !

eFootball PES 2020 est attendu pour le 10 septembre 2019 sur PS4, Xbox One et PC !