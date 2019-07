[E3 2019] Retour en 1993 avec le Remake de Zelda Link’s Awakening

C’est donc en 1993 que Nintendo sortait le quatrième opus de The Legend of Zelda sur Game Boy. Après trois très bons épisodes sur Nintendo NES (The Legend Of Zelda, The Adventure of Link et A Link to the Past), c’est Link’s Awakening qui débarquait pour la première fois sur la console portable de Nintendo. Nouveau support oblige, le jeu était un peu différent des versions consoles avec son style bien à lui. Cependant, l’âme de la licence était toujours présente et le jeu fut un énorme succès ainsi qu’un gros coup de cœur pour l’ensemble des fans à l’époque. Après une réédition en 2011 sur Nintendo 3DS, le quatrième opus historique de Zelda se prépare à revenir en version remake sur Switch. Que peut-on dire de cet opus à trois mois de sa sortie ?

Link’s Awakening : Une version 2019 qui s’annonce intéressante ?

Testé en behind closed doors sur le stand Nintendo lors de l’E3 2019, nous avons pu poser nos mains pendant un bon quart d’heure sur cette build de The Legend Of Zelda : Link’s Awakening qui débarquera sur nos Nintendo Switch en septembre prochain. La démo nous place au début du jeu, dans le prologue, lorsque nous venons de nous échouer sur l’île Cocodint et que nous allons à la recherche de notre bouclier et de notre épée. Il s’agit ainsi d’une très courte démo, avec simplement les bases du jeu. Impossible de tester réellement les donjons, l’éditeur de donjons, ni les phases de jeu sur le côté. Cependant, Nintendo assure que ces phases-là seront bien de retour !

Dès le lancement de la démo, nous sommes tout de suite sous le charme de ce petit univers si mignon. Si dès son annonce, ce remake à divisé les fans de la première heure pour sa direction artistique particulière, une fois manette en main c’est tout simplement mignon ! On a juste envie de partir à l’aventure qui semble accessible, facile, sans danger… Mais qui en réalité ne l’est pas tout autant ! Les joueurs de 1993 vont voyager dans leurs souvenirs avec des lieux fidèlement reproduits comme le fameux village ou la forêt mystérieuse ! Première étape, partir à la recherche de notre épée pour pouvoir nous défendre face aux différents ennemis !

Oubliez le gameplay limité à quatre axes de 1993. Désormais, Link peut se déplacer sur huit axes (devant, derrière, gauche, droite et dans les quatre diagonales). Il en est de même pour le combat à l’épée ! Ce qui rend notre aventure bien plus agréable. De même pour le changement de zones. Désormais, la caméra suit Link sur une vaste zone ! Terminer les écrans fixes avec les changements d’écrans toutes les cinq minutes où il faut mémoriser parfaitement chaque lieu pour s’y retrouver. Là encore, un bon point !

Après quoi, il sera difficile pour le moment d’en dire plus. Graphiquement, le jeu est très mignon, très joli, le gameplay et la technique sont beaucoup plus agréables, les lieux et personnages cultes sont toujours au rendez-vous, mais malheureusement ce premier aperçu est beaucoup trop court pour en dire davantage. Nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer le raton laveur, on est allé lui chercher sa potion, nous avons pu récupérer notre clé et c’était déjà terminé. On notera cependant quelques légers ralentissements par moment (alors que nous étions en mode « dock » donc en mode « TV » et non en mode « portable »). Mais rien de bien méchant, l’optimisation aura largement le temps d’être faite d’ici la sortie du jeu en septembre prochain.

C’est donc un premier aperçu court, mais plutôt positif pour ce remake qui se veut très fidèle au jeu de 1993 avec une bonne patte graphique ! Un opus qui risque de séduire beaucoup de propriétaires de Switch !