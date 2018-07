EA lancera son abonnement Origin Access Premier ce 30 juillet en France

Le 30 juillet prochain, EA Games proposera une nouvelle offre pour seulement 14,99 dollars à destination des joueurs. Baptisée Origin Access Premier, les joueurs profiteront d’un catalogue particulièrement complet et d’exclusivités sur les jeux avant leur sortie officielle.

EA Games lance sa formule Origin Access Premier

Origin Access Premier est donc une offre proposant des jeux en illimité, qui sera proposée à 14,99 dollars par mois ou 99,99 dollars par an, selon la période d’engagement désirée. A partir du 30 juillet, les fans des jeux de l’éditeur EA Games disposeront d’une formule plus complète que les actuelles EA Access mises à disposition des gamers sur Xbox ou encore Origin Access (3,99 euros par mois ou 24,99 euros par an), pour ceux jouant sur PC.

Origin Access Premier est donc plus cher, comme on peut le noter, mais par exemple dans les anciennes formules on ne trouve pas un bon FIFA 2018, alors que sur l’offre que EA Games lancera dans quelques heures cela sera le cas !

Mieux, cette formule permettra de disposer d’un autre avantage que n’importe quel joueur sera ravi de profiter : des exclusivités sur les futurs nouveaux jeux. L’éditeur permettra par exemple de jouer avec le jeux 5 jours avant sa date de sortie officielle ! Des réductions spéciales seront aussi prévues pour les souscripteurs de l’offre.

Les autres formules évolueront pour faciliter la démocratisation de cette nouvelle offre, tout est expliqué ICI.