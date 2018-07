EDF PULSE : votez pour le prix du public

Parmi les anciens lauréats des Prix EDF Pulse, un exosquelette qui aide les paraplégiques à se déplacer debout ou encore un incroyable bois augmenté, translucide et ultra résistant, nouveau matériau pour la ville de demain. Pour cette 5ème édition, 12 startups sont en compétition. C’est le moment d’apporter votre soutien à celle qui vous inspire le plus !

Prix EDF Pulse : un accélérateur de visibilité pour les startups

Il Il y a 5 ans, EDF faisait partie des premiers grands groupes à lancer un prix pour récompenser les entrepreneurs. Il s’adresse aux startups qui innovent au service de la transition énergétique et des nouveaux usages électriques. L’ambition d’EDF Pulse ? Soutenir des jeunes pousses prometteuses et s’acculturer en développant des liens avec des startups extrêmement agiles et dynamiques.

Matthieu Masselin, CEO de Wandercraft, a remporté le premier prix EDF Pulse, en 2014.

Sa startup développe des exosquelettes qui vont permettre d’assister les personnes paraplégiques pour remarcher. « C’était déjà le prix qui bénéficiait de la plus grande visibilité, explique-t-il. Nous avons reçu plus de 42 000 votes du public sur un total de 250 000 ! ».

Un vrai gage de crédibilité selon lui, à tel point que la mention du Prix EDF Pulse a figuré dans toutes les offres d’emploi de la startup durant les 2 années qui ont suivi.

Côté EDF, Hubert Blanquefort, directeur de la communication digitale, confie avoir été marqué par Wandercraft. « Bien que non directement lié aux métiers d’EDF, le projet nous a paru très intéressant et son équipe brillante. On sentait la dimension technologique et l’impact humain de ces exosquelettes à usage médical. Wandercraft continue d’ailleurs un parcours incroyable et nous sommes fiers que ces prix les aient aidés à financer leur premier prototype ». La startup est effet passée de 5 à 60 personnes, a levé 15 millions d’euros et achève le processus de certification de son exosquelette pour un lancement commercial en fin d’année.

L’architecte Timothée Boitouzet, pourtant habitué des distinctions avec l’invention d’un matériau d’avenir, a lui aussi bénéficié d’un gros coup de projecteur en remportant le prix EDF Pulse 2017. « Les retombées presse ont été très nombreuses pour Woodoo, y compris à l’international ». Des chercheurs américains et canadiens l’ont même contacté. « J’ai pu rencontrer l’un d’entre eux au Québec pas plus tard que le mois dernier ».

Woodoo emploie désormais une dizaine de personnes à Paris et Troie. Son processus transforme du bois en un matériau translucide aux multiples qualités. Il sera d’abord utilisé dans les secteurs du luxe et de l’automobile. Très résistant et éco-responsable, il devrait servir à construire des bâtiments de grande hauteur d’ici quelques années.

Découvrez les 12 finalistes et votez pour la startup qui vous inspire

Pour cette 5ème édition, 12 finalistes ont été sélectionnés parmi 424 startups candidates dans 4 grands secteurs d’activité :

Smart Home : AirEx, Lancey, Viaroom Home

: AirEx, Lancey, Viaroom Home Smart City : HySiLabs, PowerUp, Vitirover

: HySiLabs, PowerUp, Vitirover Smart Health & Self : Gyrolift, Helper Drone, Lizn

: Gyrolift, Helper Drone, Lizn Smart Business : CAD.42, Hyperlex, TwinswHeel

Quatre lauréats seront choisis par un jury d’experts. Un cinquième prix, celui du public, sera issu des votes des internautes. La startup qui remportera le plus votes sera récompensée d’un prix de 70 000 euros et d’une campagne de communication pour faire connaître son innovation.

Le vote du public permet de valoriser l’ensemble des 12 finalistes et de leur donner de la visibilité auprès du grand public. « On y tient beaucoup, assure Hubert Blanquefort. C’est aussi le moyen d’obtenir un point de vue un peu différent de celui des experts du jury. » Les gagnants seront dévoilés lors des Electric Days, un grand événement dédié à l’innovation organisé par EDF du 9 au 11 octobre 2018, à la grande Halle de la Villette.

☆ Cet article a été écrit avec la participation des équipes d’EDF Pulse dans le cadre d’un partenariat.