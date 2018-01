Le rendez-vous est pris. Le 16 mars prochain, Netflix mettra en ligne sa première série maison produite en Argentine : Edha. Alors, à quoi faut-il s’attendre ? Une histoire complexe et surtout une histoire qui a mis du temps à voir le jour.

Netflix continue avec sa politique de production nationales. Alors que l’allemande Dark a été renouvelée pour une saison 2 il y a quelques semaines, c’est désormais Edha, une production argentine qui va débarquer dès le 16 mars prochain.

La face sombre du monde de la mode

Edha est un thriller dramatique qui prend corps dans le monde de la mode à Buenos Aires, plus particulièrement dans sa face sombre. On y suit l’histoire d’une conceptrice d’exception qui rencontre un modèle étranger dont elle tombe amoureuse. Celui-ci devient sa muse et permet de donner naissance à une incroyable ligne de mode pour hommes. Mais, le jeune homme semble avoir d’autres plans dissimulés qui vont tout remettre en cause.

Côté casting, on trouve bien sûr des acteurs argentins, pas forcément très connus en France. Si cela vous intéresse, les principaux rôles sont donc occupés par Juana Viale, Andrés Velencoso, Pablo Echarri, Delfina Chaves, Osmar Núñez, Sofia Castiglione et Daniel Hendler. La réalisation a été confiée à Daniel Burman, primé à plusieurs reprises en Argentine.

Inégales productions maisons de Netflix

Toutefois, la prudence doit être de mise. En ce qui concerne les productions nationales, Netflix ne vise pas toujours juste loin de là. D’un côté on trouve les très bons Dark (production allemande) ou 3% (au Brésil) qui mettent peu ou prou tout le monde d’accord. De l’autre, Narcos (Colombie) et surtout Marseille (France) sont clairement plus polémiques, voir même ratés dans le cas du second. Reste désormais à voir dans quelle catégorie, il faudra ranger Edha. Alors que la série est en production depuis désormais plus d’un an, on peut à vrai dire s’attendre à tout ou presque.

Et si vous voulez avoir une idée de ce qui vous attend avec la série Edha, on vous invite à découvrir la bande-annonce ci-dessous. Attention, c’est en espagnol. Rendez-vous le 16 mars pour découvrir la série en intégralité (10 épisodes) sur le service de vidéo à la demande.