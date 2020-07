Electronic Arts : des publicités contre des récompenses dans nos jeux vidéo « next-gen » ?

Certains éditeurs (dont Electronic Arts) recherchent actuellement une nouvelle manière de monétiser leurs jeux vidéo, sans forcément avoir recours aux très impopulaires micro-transactions et autres loot-boxes… Une solution qui est actuellement à l’étude consisterait à proposer ponctuellement aux joueurs des messages publicitaires à visionner, en échange de quelques récompenses…

De la publicité dans nos prochains jeux vidéo ?

En effet, plus tôt dans l’année, EA a mené une petite expérience au sein de son jeu UFC 3. Ainsi, au sein du jeu, il était possible de visionner certains contenus publicitaires, d’une trentaine de secondes, de chez Turner. Evidemment, le joueur est libre de zapper la publicité, mais cela l’empêche alors de prétendre à une petite récompense, en l’occurrence ici de la monnaie virtuelle.

Vous l’aurez compris, l’initiative est somme toute très similaire à ce que proposent déjà de très nombreux jeux, de type free-to-play, sur mobiles. Le fait de visionner la publicité permet de glaner quelques avantages (selon le bon vouloir du développeur) à utiliser directement dans le jeu.

Les essais mis au point par EA reposaient sur la technologie Simulmedia Inc, avec des publicités qui se veulent le moins intrusives possibles. Evidemment, le but ultime est de proposer une forme de publicité « acceptable » pour les joueurs, avec une récompense suffisamment aguicheuse pour accepter de regarder bon gré mal gré un spot promotionnel de 15 ou 30 secondes. On imagine que le futur UFC 4 (toujours chez Electronic Arts), et dont la disponibilité est calée au 14 août prochain, sera le premier jeu à intégrer ce type de messages promotionnels « in-game ».

A voir maintenant quelle sera la réaction des joueurs vis à vis de cette cette nouvelle manière de monétiser les jeux vidéo sur consoles et PC, des jeux pourtant payés au prix fort par le joueur (contrairement à un jeu mobile en free-to-play). Si l’initiative signée Electronic Arts est un succès, nul doute que d’autres éditeurs intégreront à leur tour ce système de publicités, qui pourraient bien devenir « une norme » dans nos futurs jeux next-gen…