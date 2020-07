Analyse Next-Gen : Comment seront les jaquettes PS5 et Xbox Series ? Qu’en retenir ?

Officialisé par PlayStation la semaine dernière, nous connaissons désormais le design des boîtes officielles de la PS5 ainsi que le visuel des jaquettes. Quelques jours plus tard, afin de ne pas prendre trop de retard, c’est au tour de Microsoft de dévoiler les boîtes des jeux Xbox Series X et de nous dévoiler le design des jaquettes.

Voici une petite analyse des choses à retenir concernant les deux boîtes/jaquettes des deux concurrents dont les deux consoles sont attendues pour la fin de l’année 2020.

PS5 : Simple changement de couleurs

Entièrement bleue sur la génération PS4, les jaquettes PS5 vont proposer plusieurs couleurs. Tout d’abord, la boîte en elle-même restera bleue transparente comme sur les jeux PlayStation 4 actuels. Cependant, le bandeau bleu en haut de la pochette sera désormais blanc. Et la petite ligne de démarcation blanche sur PS4 deviendra bleue. Pour ce qui est de la couleur du logo et du nom de la console, elle passera de blanche (sur PS4) à noire sur PS5.

Globalement, ce sont les seuls (petits) changements que nous pouvons noter sur la boîte. Certains ne sont d’ores et déjà pas très fan de l’alliance du bleu, blanc et noir. Autre petit détail qui à son importance, la fameuse phrase « Uniquement sur PlayStation » semble disparaître des exclusivités de la PS5. À la place, nous retrouvons le fameux logo des PlayStation Studios à côté du logo des éditeurs et développeurs.

Est-ce que ce changement-là est judicieux ? Et les joueurs « occasionnels » comprendront-ils que le logo « PlayStation Studios » représente donc les jeux exclusifs que l’on ne retrouvera pas sur PC, sur Xbox Series X, ni sur Nintendo Switch ?

Xbox Series X : Uniformisation et confusion ?

La semaine dernière, lors de la conférence Ubisoft Forward, les premières jaquettes (pas encore totalement officielles) des jeux Xbox Series X ont été mises en ligne. Et surprise, c’est très ressemblant aux boîtes actuelles sur Xbox One. La couleur verte est donc maintenue sans grande surprise. Nous pouvons voir qu’en haut de la boîte, nous retrouvons uniquement la mention « Xbox » et non « Xbox Series X ».

En haut à droite de la jaquette, nous retrouvons toujours les éléments comme la « compatibilité en 4K natif des jeux » ainsi que l’option HDR qui est présente pour le jeu. Enfin, la mention « Smart Delivery » (qui vous permet d’avoir le jeu gratuitement si vous possédez une version Xbox One), prend la place de la mention qui indiquait si le jeu en question était optimisé ou non pour Xbox One X.

En haut à gauche cette fois, nous découvrons que le bandeau noir sera permanent. Habituellement, ce bandeau noir était utilisé pour préciser que le jeu était une exclusivité Xbox sur le marché des consoles. À ce jour, nous ne savons pas du tout comment les prochaines exclusivités seront marquées. Nous remarquons qu’il y a un assez gros espace entre « Xbox One » et la fin du bandeau. Une annonce d’une nouvelle console à venir ?

Quoi qu’il en soit, nous découvrons que sur les nouvelles jaquettes, ce bandeau servira à préciser sur quelles consoles le jeu en question est compatible. À savoir que les jeux seront compatibles sur Xbox One et sur Xbox Series X pendant environ deux ans selon Phil Spencer. Au-delà de cette période, les jeux ne devraient plus arriver sur les anciennes consoles. Et c’est ici que cela pose un petit souci.

À l’image des joueurs « occasionnels » qui ne risquent de ne pas trop comprendre comment différencier une exclusivité, ce système de garder des jaquettes « Xbox Series X » très similaires aux jaquettes Xbox One que nous voyons maintenant depuis plus de 7 ans, n’est-il pas problématique ? La confusion ne pourrait-elle pas être trop évidente si le joueur en question ne fait pas bien attention lors de son achat et se retrouver d’ici deux ou trois ans avec des jeux, une jaquette « Xbox » et c’est tout.

Le dernier gros détail (et ce n’est pas un euphémisme), c’est ce fameux macaron vert gigantesque qui indique que le jeu en question est compatible sur Xbox Series X. En effet, comme à partir de la fin d’année il n’y aura qu’une seule boîte pour les jeux Xbox One ainsi que les jeux Xbox Series X, il faudra un léger détail pour affirmer aux consommateurs que le jeu sera plus beau sur une console. Un gros détail qui commence déjà à déplaire à certains joueurs et qui ne remportera pas l’unanimité.