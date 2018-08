Elon Musk envisage sérieusement de retirer Tesla de la bourse. Voici pourquoi

Pour Elon Musk, le fait d’être coté en bourse oblige Tesla à penser sur le court terme et rend l’entreprise vulnérable.

« J’envisage de retirer Tesla de la Bourse à 420 dollars. Financement assuré ». Avec ce tweet publié mardi soir (en mi-séance), Elon Musk a affolé Wall Street.

L’action de Tesla s’est immédiatement envolée, avant d’être suspendue. La cotation a repris un quart d’heure avant la clôture et a connu un bond de 11 %.

Plus tard, Elon Musk a expliqué ses intentions de manière plus formelle dans un billet sur le blog de Tesla

Si la proposition doit encore être soumise à un vote des actionnaires, le CEO de Tesla estime qu’une sortie de la bourse serait un bon scénario pour l’entreprise.

« En tant que société ouverte, nous sommes soumis à des fluctuations sauvages du cours de nos actions, ce qui peut être une distraction majeure pour tous ceux qui travaillent chez Tesla, qui sont tous actionnaires », explique Elon Musk. « Le fait d’être coté nous soumet également au cycle des résultats trimestriels qui met une pression énorme sur Tesla pour qu’il prenne des décisions qui peuvent être bénéfiques pour un trimestre donné, mais pas nécessairement bonnes pour le long terme ». Elon Musk évoque également des personnes qui sont « incitées à attaquer l’entreprise ». Des attaques auxquelles une société cotée en bourse peut être vulnérable.

« Je crois fondamentalement que nous sommes à notre meilleur lorsque tout le monde se concentre sur l’exécution, lorsque nous pouvons rester concentrés sur notre mission à long terme et qu’il n’ya pas d’incitation perverse pour que les gens essaient de nuire à ce que nous essayons tous de réaliser », ajoute-t-il.

Elon Musk donne l’exemple de Space X, qui serait plus efficace d’un point de vue opérationnel grâce au fait qu’il n’est pas coté en bourse.

Néanmoins, si Tesla sort de la bourse, cela ne signifie pas qu’il n’y retournera plus jamais. D’après Elon Musk, une fois que l’entreprise entrera dans un phase plus prévisible, elle pourrait éventuellement revenir sur les marchés boursiers.

Comment ça va se passer ?

Si le scénario qu’il a imaginé se réalise, les actionnaires de Tesla auront le choix entre garder leurs parts, ou vendre à 420 dollars par action, ce qui représente un bonus de 20 % par rapport au prix après l’annonce des résultats du second trimestre. Quant aux employés qui sont actionnaires, ils auront des fenêtres périodiques pour vendre.

Enfin, Elon Musk précise qu’il restera le CEO de Tesla et qu’il n’a aucune intention d’accumuler du contrôle sur l’entreprise. « Je possède environ 20% de la société maintenant et je n’envisage pas que cela soit substantiellement différent après la conclusion d’un accord ». D’autre part, le patron de Tesla assure qu’il n’a pas l’intention de fusionner Tesla et Space X.

