Elon Musk évoque une date de mise en service pour Starlink… sans tarder

Mercredi a été un grand jour pour l’entrepreneur le plus populaire du moment. Elon Musk et ses équipes SpaceX ont ajouté 60 satellites à la constellation Starlink. Elle en compte désormais 420. Par la même occasion, la fusée Falcon 9 de SpaceX a doublé l’Atlas V en nombre de vols et est entrée un peu plus dans l’histoire des États-Unis.

Starlink, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s’agit, est un projet pensé par Elon Musk qui vise à envoyer 42000 satellites autour de la Terre afin d’assurer une connexion à Internet n’importe où sur la planète. Il y a quelques mois, Elon Musk en personne expliquait comment il serait possible à l’avenir de profiter du réseau Starlink.

Aujourd’hui, le PDG de SpaceX fait une nouvelle révélation sur ce projet, en évoquant une date de lancement probable. C’est sur Twitter, le réseau social préféré de l’entrepreneur, qu’Elon Musk a traité ce sujet en expliquant que le déploiement de Starlink se ferait de manière progressive en commençant par l’ouverture d’une bêta privée. Il est important de noter que SpaceX avait déclaré qu’il faudrait au minimum 400 satellites afin de pouvoir lancer un service fonctionnel.

En réponse aux nombreuses interrogations à ce sujet, Musk a répondu par un tweet en expliquant que cette fameuse bêta privée devrait être ouverte à la fin de l’été, mais également qu’une bêta publique devrait arriver d’ici 6 mois.

Private beta begins in ~3 months, public beta in ~6 months, starting with high latitudes — Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2020

Si le projet Starlink paraît incroyable, il est en ce moment l’objet de nombreuses critiques. En effet, de nombreuses personnes évoquent la pollution lumineuse qui devrait être produite par cette constellation de satellites en orbite basse. Ils apparaissent comme des points lumineux ou des traînées dans le ciel et devraient rendre les choses encore plus complexes pour les astronomes. En réaction à ces critiques, Elon Musk a expliqué que sa société travaillait à rendre les satellites moins visibles.